Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де він впав і розбився.

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Раніше тими ж засобами було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну,

– наголосили в ГУР.

У ГУР показали процес збиття ворожого бомбардувальника – дивіться відео