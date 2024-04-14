Раніше, аналітики Інституту вивчення війни вказують на активізацію російських військ на трьох ключових напрямках. Зокрема, зусилля окупантів зосереджені на захопленні Часового Яру.

Дивіться також У Часів Яр росіяни не зайшли: у ЗСУ розповіли, яка наразі ситуація в Богданівці

Мета ворога – захопити Часів Яр до 9 травня

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Реалізувати плани окупантам заважає героїчна оборона українських бригад, які, як зазначив Олександр Сирський, "буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога". За його словами, використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.

Разом з тим, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня,

– заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що, з метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

Ситуація біля Часового Яру