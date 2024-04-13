Російські військові не увійшли ні на околиці Часового Яру, ні у саме місто. Про це в етері телемарафону розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка – Юрій Федоренко, передає 24 Канал.

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Ворог не зайшов у Часів Яр

Командир зазначив, що поблизу Часового Яру у Донецькій області російські військові діють, як раніше в Бахмуті та Авдіївці. Зокрема, окупанти намагаються штурмувати населений пункт додатково по флангах.

За моїми переконаннями, у найближчій перспективі у противника не буде можливості окупувати населений пункт Часів Яр,

– сказав Федоренко.

Водночас військовий наголосив, що наразі армія Росії застосовує на Бахмутському напрямку весь наявний ударно-штурмовий потенціал. Зокрема, штурмує позиції Сил оборони авіацією, а також скидає значну кількість керованих авіабомб.

Росіяни також штурмують Богданівку й Іванівське

Федоренко також уточнив, що військові Росії також проводять ударно-штурмові дії в напрямку населених пунктів Богданівка й Іванівське у Донецькій області. Попри це, за останню добу, за словами командира, тактичних успіхів окупанти не мали.

"На сьогодні орієнтовно 70 відсотків Богданівки перебуває під окупацією, 30 % – контролюється силами оборони. В Іванівському схожа ситуація. За кожен будинок йдуть жваві бої. Деякі позиції є перехідними", – зазначив військовий.

Він також підкреслив, що Сили оборони не просто обороняються, а додатково проводять заходи щодо покращення переднього краю і, коли така можливість, є вибивають противника із займаних позицій.

Федоренко наостанок розповів, що 12 квітня російська армія розпочала черговий штурм, залучивши шість одиниць броньованої техніки. Українським воїнам вдалося знищити п'ять одиниць техніки Росії, а саме один танк та чотири БМП.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ 12 квітня повідомили, що українські військові на Бахмутському напрямку відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.