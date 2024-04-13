Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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Яка ситуація на напрямках фронту
Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація на цій ділянці залишається без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
Куп'янський напрямок. На цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
Лиманський напрямок. Ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Торського Донецької області.
Бахмутський напрямок. Українські захисники відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.
Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Авдіївський напрямок. ЗСУ відбили 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.
Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.
ЗСУ стримують ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Оріхівський напрямок. Окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
Херсонський напрямок. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.
Яких втрат зазнала російська окупаційна армія
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ противника.