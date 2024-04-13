За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Какова ситуация на направлениях фронта
Волынское и Полесское направления. Оперативная ситуация на этом участке остается без существенных изменений.
Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.
Купянское направление. На этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Лиманское направление. Враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Торского Донецкой области.
Бахмутское направление. Украинские защитники отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка в Донецкой области.
Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Авдеевское направление. ВСУ отбили 18 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердычи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте
Новопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.
ВСУ сдерживают врага на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Ореховское направление. Оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.
Херсонское направление. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, враг совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.
Какие потери понесла российская оккупационная армия
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствах противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ противника.