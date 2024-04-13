За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Волынское и Полесское направления. Оперативная ситуация на этом участке остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Купянское направление. На этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Лиманское направление. Враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Торского Донецкой области.

Бахмутское направление. Украинские защитники отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка в Донецкой области.

Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Авдеевское направление. ВСУ отбили 18 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердычи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Новопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ сдерживают врага на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Ореховское направление. Оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

Херсонское направление. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, враг совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

Какие потери понесла российская оккупационная армия