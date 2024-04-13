01:54, 13 апреля

Соединенные Штаты и Британия приняли меры по тому, чтобы расширить запреты на импорт металлов из России.

Американский Минюст объяснил, что:

новые меры запрещают импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в США;

ограничивают использование соответствующих металлов на мировых биржах и во внебиржевой торговле в соответствии с мерами, которые ранее приняли Соединенные Штаты и Великобритания.

То есть на Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже запретят принимать любой новый алюминий, медь и никель, произведенные в России.