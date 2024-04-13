Что происходит на фронте, как Украина действует на мировой арене, какие страны оказывают нам помощь – читайте в тексте 24 Канала.
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Британия и США ввели запрет на российские металлы
Соединенные Штаты и Британия приняли меры по тому, чтобы расширить запреты на импорт металлов из России.
Американский Минюст объяснил, что:
- новые меры запрещают импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в США;
- ограничивают использование соответствующих металлов на мировых биржах и во внебиржевой торговле в соответствии с мерами, которые ранее приняли Соединенные Штаты и Великобритания.
То есть на Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже запретят принимать любой новый алюминий, медь и никель, произведенные в России.
В МВД рассказали, как разыскивают уклонистов
Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что в базах данных есть сотни тысяч украинцев, которые уклоняются от мобилизации.
Именно поэтому правоохранители совместно с представителями ТЦК ищут уклонистов. Повестку военнообязанному может вручить исключительно военный, сотрудник ТЦК. Поэтому полиция и военные работают вместе на блокпостах.