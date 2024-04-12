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03:06, 12 апреля

Взрывы в Хмельницкой области

Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что дроны-камикадзе типа "Шахед" летят в сторону Староконстантинова, что в Хмельницкой области.

00:47, 12 апреля

Взрывы в Кривом Роге

В Кривом Роге прогремели взрывы. Местные СМИ написали о вероятной работе противовоздушной обороны.

00:23, 12 апреля

Россия выпустила дроны по Украине

Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ предупредили о северо-западном курсе.