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03:06, 12 апреля
Взрывы в Хмельницкой области
Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что дроны-камикадзе типа "Шахед" летят в сторону Староконстантинова, что в Хмельницкой области.
00:47, 12 апреля
Взрывы в Кривом Роге
В Кривом Роге прогремели взрывы. Местные СМИ написали о вероятной работе противовоздушной обороны.
00:23, 12 апреля
Россия выпустила дроны по Украине
Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ предупредили о северо-западном курсе.