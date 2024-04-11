Украина противостоит российской агрессии уже 778 дней. О том, что произошло за эти сутки – читайте в тексте 24 Канала.

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08:54, 11 апреля Зеленский отреагировал на массовый удар Он поблагодарил все службы, которые сейчас ликвидируют последствия массированных обстрелов, а также силы ПВО, которые почти всю ночь отражали российскую атаку. Президент подчеркнул, что сбить удалось лишь часть ракет, поэтому призвал партнеров усилить поддержку. Зеленский уточнил, что в целом россияне запустили более 40 ракет и еще около 40 дронов-камикадзе. К сожалению, сбить удалось лишь часть вражеских средств воздушного нападения, поэтому глава государства обратился к партнерам.

08:49, 11 апреля В Одесской области произошел пожар на энергообъекте Известно, что есть повреждения критической инфраструктуры в нескольких областях. Вспыхнул пожар на энергообъекте и в Одесской области. Так, в Одесской области обломки "Шахедов" вызвали пожар на энергетическом объекте. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.

08:36, 11 апреля Обновленная статистика потерь врага Сколько оккупантов ликвидировано личного состава – около 450 890 (+810) человек;

танков – 7137 (+5);

боевых бронированных машин – 13679 (+12);

артиллерийских систем – 11452 (+48);

РСЗВ – 1040 (+0);

средств ПВО – 754 (+1);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9104 (+34);

крылатых ракет – 2069 (+2);

кораблей/катеров – 26 (+0);

подводных лодок –1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 15298 (+50);

специальной техники – 1882 (+6);

07:30, 11 апреля Россия запустила 40 "Шахедов" Враг запустил по Украине 40 "Шахедов". Защитники неба отработали почти отлично. По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БпЛА было уничтожено. в то же время информацию о сбитых ракет уточняют.

07:16, 11 апреля Враг ударил по энергетике Министр энергетики рассказал, что под ударом врага оказались объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. На Киевщине, по предварительной информации, есть перебои с электроснабжением. Сейчас уже есть перебои с электричеством в Харьковской области – более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения.

06:57, 11 апреля Попадание на Юге На Юге силы ПВО отработали достаточно результативно. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему, все то, что может питать Украину и поддерживать ее работоспособность,

– отметила она.

06:38, 11 апреля На Ивано-Франковщине прогремели взрывы Утром в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Сейчас детали неизвестны.

06:09, 11 апреля Во Львове и области прогремели взрывы В 05:54 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил о том, что ракеты в воздушном пространстве города. Уже в 05:57 поступила информация о работе ПВО, а через пять минут в Воздушных силах сообщили о том, что в направлении Львова летит "Кинжал". В 06:01 корреспонденты 24 Канала сообщили, что слышали взрывы в городе. Впоследствии Козицкий также сообщил, что ракеты летят на Стрый и Стрыйский район.

05:47, 11 апреля Взлетели МиГи Воздушные силы проинформировали о взлете 3 бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Враг произвел пуски "Кинжалов". Россия также использует их для того, чтобы массированно атаковать Украину. Позже написали о взлете еще одного МиГ-31К. Мониторинговые каналы уточнили о 8 бортах и соответственно 8 "Кинжалов".

05:28, 11 апреля По меньшей мере 10 ударов по Харькову По меньшей мере 10 взрывов прогремели в Харькове утром 11 апреля. Под ударом врага критическая инфраструктура города.

04:54, 11 апреля На Киевщине работала ПВО по "Шахедам" В Киевской ОГА предупредили, что область атакуют "Шахеды", работает противовоздушная оборона. Из-за этого жители региона могут слышать взрывы.

03:53, 11 апреля Были пуски ракет Уже в 3:49 появилась информация о вероятных пусках крылатых ракет.