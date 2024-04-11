Украина противостоит российской агрессии уже 778 дней. О том, что произошло за эти сутки – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Российский олигарх разрабатывает дроны для войны против Украины и получает деньги из США - документы
Зеленский отреагировал на массовый удар
Он поблагодарил все службы, которые сейчас ликвидируют последствия массированных обстрелов, а также силы ПВО, которые почти всю ночь отражали российскую атаку. Президент подчеркнул, что сбить удалось лишь часть ракет, поэтому призвал партнеров усилить поддержку.
Зеленский уточнил, что в целом россияне запустили более 40 ракет и еще около 40 дронов-камикадзе. К сожалению, сбить удалось лишь часть вражеских средств воздушного нападения, поэтому глава государства обратился к партнерам.
В Одесской области произошел пожар на энергообъекте
Известно, что есть повреждения критической инфраструктуры в нескольких областях. Вспыхнул пожар на энергообъекте и в Одесской области.
Так, в Одесской области обломки "Шахедов" вызвали пожар на энергетическом объекте. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.
Обновленная статистика потерь врага
Сколько оккупантов ликвидировано
- личного состава – около 450 890 (+810) человек;
- танков – 7137 (+5);
- боевых бронированных машин – 13679 (+12);
- артиллерийских систем – 11452 (+48);
- РСЗВ – 1040 (+0);
- средств ПВО – 754 (+1);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9104 (+34);
- крылатых ракет – 2069 (+2);
- кораблей/катеров – 26 (+0);
- подводных лодок –1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 15298 (+50);
- специальной техники – 1882 (+6);
Россия запустила 40 "Шахедов"
Враг запустил по Украине 40 "Шахедов". Защитники неба отработали почти отлично.
По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БпЛА было уничтожено. в то же время информацию о сбитых ракет уточняют.
Враг ударил по энергетике
Министр энергетики рассказал, что под ударом врага оказались объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. На Киевщине, по предварительной информации, есть перебои с электроснабжением.
Сейчас уже есть перебои с электричеством в Харьковской области – более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения.
Попадание на Юге
На Юге силы ПВО отработали достаточно результативно. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему, все то, что может питать Украину и поддерживать ее работоспособность,
– отметила она.
На Ивано-Франковщине прогремели взрывы
Утром в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Сейчас детали неизвестны.
Во Львове и области прогремели взрывы
В 05:54 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил о том, что ракеты в воздушном пространстве города.
Уже в 05:57 поступила информация о работе ПВО, а через пять минут в Воздушных силах сообщили о том, что в направлении Львова летит "Кинжал".
В 06:01 корреспонденты 24 Канала сообщили, что слышали взрывы в городе. Впоследствии Козицкий также сообщил, что ракеты летят на Стрый и Стрыйский район.
Взлетели МиГи
Воздушные силы проинформировали о взлете 3 бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Враг произвел пуски "Кинжалов". Россия также использует их для того, чтобы массированно атаковать Украину.
Позже написали о взлете еще одного МиГ-31К. Мониторинговые каналы уточнили о 8 бортах и соответственно 8 "Кинжалов".
По меньшей мере 10 ударов по Харькову
По меньшей мере 10 взрывов прогремели в Харькове утром 11 апреля. Под ударом врага критическая инфраструктура города.
На Киевщине работала ПВО по "Шахедам"
В Киевской ОГА предупредили, что область атакуют "Шахеды", работает противовоздушная оборона. Из-за этого жители региона могут слышать взрывы.
Были пуски ракет
Уже в 3:49 появилась информация о вероятных пусках крылатых ракет.
Россия подняла Ту-95
Российские военные подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Как отмечают Воздушные силы ВСУ, говорится об ориентировочно 7 бортах, которые могут осуществить пуски ракет.