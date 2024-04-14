Експерти вказують на активізацію російських військ на трьох ключових напрямках. Зокрема, зусилля окупантів зосереджені на захопленні Часового Яру, що може відкрити шлях до подальшого просування вглиб України.

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Захоплення Часового Яру – нова мета окупантів

Згідно зі звітом ISW, російські війська ведуть щонайменше три операції на оперативному рівні, які не є взаємопов'язаними, але дозволяють їм зосередитися на тактичних досягненнях у вибраних ділянках. Українські війська можуть зіткнутися зі труднощами у захисті, якщо США не відновлять військову допомогу.

Якщо Сполучені Штати не відновлять надання допомоги Україні, а українським військам і надалі бракуватиме необхідних артилерійських боєприпасів і засобів ППО, навіть погано навчені й погано оснащені російські війська можуть бути здатні проводити успішні наступальні операції,

– йдеться у звіті ISW.

Окрім Часового Яру, російські війська мають на меті захопити ключові міста Донецької області, зокрема Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Це створює додатковий тиск на українські сили, які вже борються з нестачею боєприпасів та засобів ППО.

Зверніть увагу! За словами генерала-полковника Олександра Сирського, ситуація на Сході України загострилася, а російські війська ведуть механізовані атаки на кількох напрямках. Покращення погодних умов сприяє активізації окупантів, які використовують відкриті території для наступу.

ISW акцентує, що успіх українських військ у відбитті попередніх наступальних операцій був можливий завдяки ресурсам, які надавали США. Нинішня нестача військової допомоги може стати критичною для оборони України.

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