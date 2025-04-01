Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Чи можливо досягти повного припинення вогню протягом трьох тижнів

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про "психологічний дедлайн" для глави Кремля Владіміра Путіна, коли Росія повинна погодитися на угоду про припинення вогню.

Американський лідер зазначив, що "якщо вважатиму, що (Росія, – 24 Канал) обдурює (США, – 24 Канал), я не буду цьому радий".

Водночас президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що під час зустрічі з Трампом він запропонував 20 квітня, як кінцевий термін для початку "повного припинення" вогню.

Росія навряд чи погодиться на "повне припинення вогню без будь-яких умов" протягом трьох тижнів, враховуючи те, що Росія вимагала від Заходу певного послаблення санкцій як попередньої умови для тимчасового припинення вогню в Чорному морі,

– йдеться у звіті.

Які умови ставить Росія

Аналітики нагадали, що 25 березня Кремль заявив, що не виконуватиме узгоджене перемир'я в Чорному моря, доки США не знімуть санкції з російського державного сільськогосподарського банку "Россільгоспбанк" та інших фінансових організацій, залучених до міжнародної торгівлі продуктами харчування та добривами.

Водночас видання Bloomberg повідомило, що Росія вимагає від ЄС відновити підключення "Россільгоспбанку" до міжнародної банківської системи SWIFT як передумову для реалізації Чорноморської угоди.

Експерти зазначають, що таким чином Росія хоче перевірити, чи будуть США відповідати на її вимоги та заохочувати європейських партнерів підтримати послаблення санкцій.

Чи готова Україна до повного припинення вогню

Україна заявила про готовність запровадження 30-денного режиму припинення вогню ще 11 березня під час переговорів в Саудівській Аравії Україна. Однак за умови, що Росія також буде його дотримуватись.

Аналітики зазначають, що офіційні особи України та США продовжували обговорювати умови перемир'я впродовж кількох тижнів з 11 березня. Експерти вважають, що це вказує на те, що умови припинення вогню ще не повністю унормовані.

Аналітики додають, що українські та американські офіційні особи продовжували обговорювати умови цих перемир’їв протягом трьох тижнів з 11 березня.

На думку експертів, це свідчить про те, що умови припинення вогню ще не повністю унормовані.

"Малоймовірно, що Сполучені Штати, Україна та Росія зможуть домовитися про умови повного припинення вогню протягом наступних трьох тижнів", – резюмують у звіті.