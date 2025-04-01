Аналітики Інституту вивчення війни опублікувати огляд і карту фронту за 31 березня, повідомляє 24 Канал. Окупанти зберігають активність на Сході України та намагаються витіснити українські війська з території Росії.

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Яка ситуація на лінії фронту в Росії

В ISW розповіли, що окупанти нещодавно просунулися вздовж кордону між Сумською і Курською областями на тлі постійних спроб Росії витіснити українські війська з Курської області.

Також росіяни нещодавно захопили Веселівку Сумської області та просунулися вперед у центральній частині Гоголівки Курської області. Російські війська продовжували штурми на північному заході Бєлгородської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри вказують на просування ворога вздовж траси Р-79 Куп'янськ – Дворічна і в полях на північний схід від Кіндрашівки.

Окупаційні війська проводили наступальні операції на північний схід від Куп'янська біля міжнародного кордону в районі Кам'янки і Красного Першого, на північ від Куп'янська в напрямку Радьківки, на схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки і Петропавлівки, а також на південний схід від Куп'янська в напрямку Піщаного.

Ворог просунувся на Лиманському напрямку

Росіяни нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Окупанти провели наступальні операції на північний схід від Лиману в районі Нового, Колодязів і Ямполівки, в напрямку Зеленої Долини і Новомихайлівки, а також на схід від Лиману в районі Діброви і Торського.

Карта фронту в Україні та Росії / Інфографіка ISW

Також ворог продовжував наступальні дії на Сіверському напрямку, але не досягли підтверджених успіхів. 30 та 31 березня російські війська провели наземні атаки на північ від Сіверська в районі Серебрянки, на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та Григорівки, на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки.

Російські війська атакували біля самого Часового Яру та на південь від нього в районі Ступочок, а також у напрямку Предтечі та Білої Гори.

Українські сили мали успіх біля Торецька

Нещодавно українські війська незначно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 березня, вказують на те, що українські сили нещодавно незначно просунулися в південному Олександрополі.

Російські війська атакували поблизу самого Торецька. Крім того, окупанти продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Окупанти нещодавно просунулися у напрямку Курахового, що підтверджують геолокаційні кадри. Російські війська атакували на захід від Курахового біля Костянтинополя, Андріївки та Олексіївки, а також на південний захід від Курахового біля Розлива.

Ворожі сили нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки. Російські сили атакували на північний захід від Великої Новосілки в районі Веселого, Бурлацького та Дніпроенергії; на захід від Великої Новосілки в районі Привільного та Вільного Поля; та на південний захід від Великої Новосілки в районі Новопілля.

Загарбники продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед. Російські війська провели наступальні операції на північ від Роботиного біля Новоданилівки та на північний захід від Роботиного біля Малих Щербаків, Лобкового, Щербаків, Кам'янського та Степового.