Росія просунулася на Торецькому та Покровському напрямках: звіт та карти ISW 30 березня

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Яка ситуація на фронті
- 30 березня Росія наступала у Курській та на півночі Сумської областей. Підтверджених просувань немає.
- 29 березня окупанти продовжили наступ у північно-західній частині Бєлгородської області, але також не зробили жодного підтвердженого просування.
- Ворог продовжував наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунувся.
- Російські окупанти наступали й на Куп'янському напрямку біля Кам'янки, Радківки, Петропавлівки, Піщаного, Борової, Богуславки, Загризового, Надії і Копанків. Підтверджених просувань немає.
- 30 березня загарбники штурмували на Лиманському напрямку в районі Ольгівки, Ямполівки, Колодязів, Нового, Катеринівки, Новомихайлівки, Торського та Серебрянського лісництва, але не просунулися.
- Наступальні дії велися й на Сіверському напрямку біля Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Переїзного.
- Російські війська намагалися штурмувати Часівярський напрямок, а саме біля самого Часового Яру, у бік Майського, біля Ступочок, Предтечиного, Курдюмівки, на Білу Гору та Олександро-Шультине. Підтверджених просувань немає.
- Окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 30 березня, вказують, що Росія мала успіх на північ від Торецька та в центрі самого міста. Штурми також тривали в районі Кримського, Диліївки, Пантелеймонівки і Олександрополя.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Російські війська просунулися на Покровському напрямку біля Шевченка та в Успенівці. Вони наступали також в районі Єлизаветівки, Водяного Другого, Новоторецького, Променя, Миролюбівки, Калинового, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Новоукраїнки, Котлиного, Новосергіївки, Удачного, Новоолександрівки, Срібного, Звірового, Котлярівки, Малинівки.
- 30 березня окупаційні війська продовжували наступ на Курахівському напрямку в районі Костянтинополя, Богданівки, Олексіївки, Андріївки, у напрямку Розлива, але підтвердженого просування не зробили.
- Ворог просувався у Великоновосілківському напрямку біля Веселого, Скудного, Привільного, Новосілки, у напрямку Вільного Поля та Новопілля, але безуспішно.
- Загарбницька армія продовжувала наступальні операції на заході Запорізької області біля Кам'янського, Степового, Лобкового, Малих Щербаків і Щербаків.
- Велися обмежені наступальні дії й на Херсонському напрямку в напрямку Придніпровського та Садового, але окупанти не просунулися.