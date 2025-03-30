Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили вдень 30 березня.

До теми Тиск на Покровськ зростає, ворог продовжує атаки на Курщині: карта фронту 30 березня

Як змінилася ситуація на фронті

Експерти пишуть, що ворог просунувся на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках на лінії бойового зіткнення. Загалом частковий успіх ворог мав біля 3 населених пунктів.

Ворог просунувся біля Преображенки, Олександрополя та Нового,

– зазначили у DeepState.

Яка ситуація біля Преображенки: дивіться на карті

Що відбувається біля Олександрополя: дивіться на карті

Як змінився фронт біля Нового: дивіться на карті

До слова, в попередньому оновленні DeepState писали, що російські війська просунулися в Курській області та на Донеччині, зокрема в Надіївці та Розливі. Окупанти досягли успіху на Покровському та Новопавлівському напрямках.