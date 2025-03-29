Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Deep State. Свою мапу аналітики оновили вранці 29 березня.
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Де росіяни мали просування
За словами аналітиків, впродовж останньої доби росіяни мали просування в Курській області. Також ворог має успіх на Покровському та Новопавлівському напрямку.
Ворог просунувся на Курщині, в Надіївці та Розливі,
– йдеться у повідомленні.
Як змінилася ситуація в Курській області: дивіться на карті
Росіяни просунулися в Надіївці: дивіться на карті
Ворог мав успіх в Розливі: дивіться на карті
До слова, раніше аналітики DeepState повідомляли, що росіяни просунулися у трьох населених пунктах у Донецькій та Харківській областях. Зокрема ворог мав успіх біля Катеринівки, Пантелеймонівки та Орлянського.