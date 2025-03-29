Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили утром 29 марта.

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Где россияне имели продвижение

По словам аналитиков, в течение последних суток россияне имели продвижение в Курской области. Также враг имеет успех на Покровском и Новопавловском направлении.

Враг продвинулся на Курщине, в Надиевке и Разливе,

– говорится в сообщении.

Как изменилась ситуация в Курской области: смотрите на карте

Россияне продвинулись в Надиевке: смотрите на карте

Враг имел успех в Разливе: смотрите на карте

К слову, ранее аналитики DeepState сообщали, что россияне продвинулись в трех населенных пунктах в Донецкой и Харьковской областях. В частности враг имел успех у Катериновки, Пантелеймоновки и Орлянского.