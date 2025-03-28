Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

К теме Враг продвинулся в 3 населенных пунктах в Донецкой и Харьковской областях: обновление карты DeepState

Что пишет о ситуации на фронте ISW

Российские войска недавно продвинулись в Курской области и на севере Сумской области . Геолокационные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что российские захватчики недавно захватили Гоголевку Курской области и пограничный контрольно-пропускной пункт Суджа. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись возле Басовки в Сумской области.

и на севере . Геолокационные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что российские захватчики недавно захватили Гоголевку Курской области и пограничный контрольно-пропускной пункт Суджа. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись возле Басовки в Сумской области. Украинские военные продолжали ограниченные атаки в Белгородской области , но не продвигались.

, но не продвигались. Россияне продолжали наступательные операции к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска , но не продвинулись.

, но не продвинулись. 27 марта российские войска продолжали наступление на Купянском направлении , но не продвинулись.

, но не продвинулись. В последнее время украинские войска незначительно продвинулись на направлении Боровой . Опубликованные геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись на восток от Зеленого Гая (к востоку от Боровой).

. Опубликованные геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись на восток от Зеленого Гая (к востоку от Боровой). Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на юго-восток от Нового (на северо-восток от Лимана).

Ситуация на фронте по состоянию на 28 марта / Карты ISW

Враг продолжал наступление на Северском направлении , а также возле города Часов Яр – но не продвинулся.

, а также возле города – но не продвинулся. Российские и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 26 марта, показывают, что украинские силы недавно продвинулись в центре Александрополя (на юго-запад от Торецка). Другие видео показывают, что российские войска недавно продвинулись на север от Торецка, в центре Торецка и вдоль улицы Сормовской на юге города.

. Геолокационные кадры, опубликованные 26 марта, показывают, что украинские силы недавно продвинулись в центре Александрополя (на юго-запад от Торецка). Другие видео показывают, что российские войска недавно продвинулись на север от Торецка, в центре Торецка и вдоль улицы Сормовской на юге города. Как ВСУ, так и оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что украинские силы недавно немного продвинулись на северо-запад от Котлино (на юго-запад от Покровска). Другие фото демонстрируют, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Ленина на юго-востоке Лисовки (на юго-восток от Покровска).

. Геолокационные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что украинские силы недавно немного продвинулись на северо-запад от Котлино (на юго-запад от Покровска). Другие фото демонстрируют, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Ленина на юго-востоке Лисовки (на юго-восток от Покровска). Украинские войска продвинулись на Кураховском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 26 марта, свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись в полосу к юго-востоку от Константинополя (к западу от Курахово).

. Геолокационные кадры, опубликованные 26 марта, свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись в полосу к юго-востоку от Константинополя (к западу от Курахово). 27 марта российские войска продолжали наступательные действия в направлении Великой Новоселки , но подтвержденного продвижения не сделали.

, но подтвержденного продвижения не сделали. Россияне недавно продвинулись на западе Запорожской области . Геолокационные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к центру Щербаков (к северо-западу от Работино).

. Геолокационные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к центру Щербаков (к северо-западу от Работино). Российские войска 26 и 27 марта вели ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись.

Итак, можно сделать вывод, что ВСУ за последние сутки продвинулись возле Боровой, а также на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях. Враг, свою очередь, имел успех в Курской области и на Лиманском, Торецком, Покровском направлениях, а также в Запорожской области и вблизи Большой Новоселки.