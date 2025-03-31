Россия продвинулась на Торецком и Покровском направлениях: отчет и карты ISW 30 марта

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Какова ситуация на фронте
- 30 марта Россия наступала в Курской и на севере Сумской областей. Подтвержденных продвижений нет.
- 29 марта оккупанты продолжили наступление в северо-западной части Белгородской области, но также не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- Враг продолжал наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулся.
- Российские оккупанты наступали и на Купянском направлении у Каменки, Радковки, Петропавловки, Песчаного, Боровой, Богуславки, Загрызово, Надежды и Копанков. Подтвержденных продвижений нет.
- 30 марта захватчики штурмовали на Лиманском направлении в районе Ольговки, Ямполовки, Колодезей, Нового, Катериновки, Новомихайловки, Торского и Серебрянского лесничества, но не продвинулись.
- Наступательные действия велись и на Северском направлении возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного.
- Российские войска пытались штурмовать Часовярское направление, а именно у самого Часового Яра, в сторону Майского, возле Ступочек, Предтечиного, Курдюмовки, на Белую Гору и Александро-Шультино. Подтвержденных продвижений нет.
- Оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 30 марта, указывают, что Россия имела успех к северу от Торецка и в центре самого города. Штурмы также продолжались в районе Крымского, Дилиевки, Пантелеймоновки и Александрополя.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Российские войска продвинулись на Покровском направлении возле Шевченко и в Успеновке. Они наступали также в районе Елизаветовки, Водяного Второго, Новоторецкого, Луча, Миролюбовки, Калинового, Лысовки, Сухого Яра, Зеленого, Новоукраинки, Котлиного, Новосергиевки, Удачного, Новоалександровки, Серебряного, Зверевого, Котляровки, Малиновки.
- 30 марта оккупационные войска продолжали наступление на Кураховском направлении в районе Константинополя, Богдановки, Алексеевки, Андреевки, в направлении Разлива, но подтвержденного продвижения не сделали.
- Враг продвигался в Великоновоселковском направлении возле Веселого, Скудного, Привольного, Новоселки, в направлении Свободного Поля и Новополья, но безуспешно.
- Захватническая армия продолжала наступательные операции на западе Запорожской области возле Каменского, Степного, Лобкового, Малых Щербаков и Щербаков.
- Велись ограниченные наступательные действия и на Херсонском направлении в направлении Приднепровского и Садового, но оккупанты не продвинулись.