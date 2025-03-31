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24 Канал Новости Украины Россия продвинулась на Торецком и Покровском направлениях: отчет и карты ISW 30 марта
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Россия продвинулась на Торецком и Покровском направлениях: отчет и карты ISW 30 марта

София Рожик
Основные тезисы
  • Российские войска продвинулись на Торецком направлении, имея успех к северу от Торецка и в центре города.
  • На Покровском направлении россияне продвинулись у Шевченко и в Успеновке.
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Ситуация на фронте 30 марта
Ситуация на фронте 30 марта / Коллаж 24 Канала, карта ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 30 марта. Аналитики также обновили карты боевых действий.

К сожалению, оккупантам удалось продвинуться на некоторых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какова ситуация на фронте

  • 30 марта Россия наступала в Курской и на севере Сумской областей. Подтвержденных продвижений нет.
  • 29 марта оккупанты продолжили наступление в северо-западной части Белгородской области, но также не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
  • Враг продолжал наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулся.
  • Российские оккупанты наступали и на Купянском направлении у Каменки, Радковки, Петропавловки, Песчаного, Боровой, Богуславки, Загрызово, Надежды и Копанков. Подтвержденных продвижений нет.
  • 30 марта захватчики штурмовали на Лиманском направлении в районе Ольговки, Ямполовки, Колодезей, Нового, Катериновки, Новомихайловки, Торского и Серебрянского лесничества, но не продвинулись.
  • Наступательные действия велись и на Северском направлении возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного.
  • Российские войска пытались штурмовать Часовярское направление, а именно у самого Часового Яра, в сторону Майского, возле Ступочек, Предтечиного, Курдюмовки, на Белую Гору и Александро-Шультино. Подтвержденных продвижений нет.
  • Оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 30 марта, указывают, что Россия имела успех к северу от Торецка и в центре самого города. Штурмы также продолжались в районе Крымского, Дилиевки, Пантелеймоновки и Александрополя.

Ситуация на фронте / Карты ISW

  • Российские войска продвинулись на Покровском направлении возле Шевченко и в Успеновке. Они наступали также в районе Елизаветовки, Водяного Второго, Новоторецкого, Луча, Миролюбовки, Калинового, Лысовки, Сухого Яра, Зеленого, Новоукраинки, Котлиного, Новосергиевки, Удачного, Новоалександровки, Серебряного, Зверевого, Котляровки, Малиновки.
  • 30 марта оккупационные войска продолжали наступление на Кураховском направлении в районе Константинополя, Богдановки, Алексеевки, Андреевки, в направлении Разлива, но подтвержденного продвижения не сделали.
  • Враг продвигался в Великоновоселковском направлении возле Веселого, Скудного, Привольного, Новоселки, в направлении Свободного Поля и Новополья, но безуспешно.
  • Захватническая армия продолжала наступательные операции на западе Запорожской области возле Каменского, Степного, Лобкового, Малых Щербаков и Щербаков.
  • Велись ограниченные наступательные действия и на Херсонском направлении в направлении Приднепровского и Садового, но оккупанты не продвинулись.