Аналитики Института изучения войны опубликовать обзор и карту фронта за 31 марта, сообщает 24 Канал. Оккупанты сохраняют активность на Востоке Украины и пытаются вытеснить украинские войска с территории России.

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Какова ситуация на линии фронта в России

В ISW рассказали, что оккупанты недавно продвинулись вдоль границы между Сумской и Курской областями на фоне постоянных попыток России вытеснить украинские войска из Курской области.

Также россияне недавно захватили Веселовку Сумской области и продвинулись вперед в центральной части Гоголевки Курской области. Российские войска продолжали штурмы на северо-западе Белгородской области, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры указывают на продвижение врага вдоль трассы Р-79 Купянск – Двуречная и в полях к северо-востоку от Кондрашовки.

Оккупационные войска проводили наступательные операции на северо-восток от Купянска возле международной границы в районе Каменки и Красного Первого, на север от Купянска в направлении Радьковки, на восток от Купянска в районе Степной Новоселовки и Петропавловки, а также на юго-восток от Купянска в направлении Песчаного.

Враг продвинулся на Лиманском направлении

Россияне недавно продвинулись на Лиманском направлении. Оккупанты провели наступательные операции северо-восточнее Лимана в районе Нового, Колодезей и Ямполовки, в направлении Зеленой Долины и Новомихайловки, а также восточнее Лимана в районе Дибровы и Торского.

Карта фронта в Украине и России / Инфографика ISW

Также враг продолжал наступательные действия на Северском направлении, но не достигли подтвержденных успехов. 30 и 31 марта российские войска провели наземные атаки к северу от Северска в районе Серебрянки, северо-востоку от Северска в районе Белогоровки и Григорьевки, востоку от Северска в районе Верхнекаменского и на юго-восток от Северска в районе Ивано-Дарьевки.

Российские войска атаковали у самого Часового Яра и к югу от него в районе Ступочек, а также в направлении Предтечи и Белой Горы.

Украинские силы имели успех у Торецка

Недавно украинские войска незначительно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 30 марта, указывают на то, что украинские силы недавно незначительно продвинулись в южном Александрополе.

Российские войска атаковали вблизи самого Торецка. Кроме того, оккупанты продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Оккупанты недавно продвинулись в направлении Курахово, что подтверждают геолокационные кадры. Российские войска атаковали к западу от Курахово у Константинополя, Андреевки и Алексеевки, а также на юго-запад от Курахово у Разлива.

Вражеские силы недавно продвинулись в направлении Большой Новоселки. Российские силы атаковали на северо-запад от Великой Новоселки в районе Веселого, Бурлацкого и Днепроэнергии; на запад от Великой Новоселки в районе Привольного и Свободного Поля; и на юго-запад от Великой Новоселки в районе Новополья.

Захватчики продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. Российские войска провели наступательные операции к северу от Роботино возле Новоданиловки и на северо-запад от Роботино возле Малых Щербаков, Лобкового, Щербаков, Каменского и Степного.