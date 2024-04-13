За його словами, це пов'язано насамперед зі значною активізацією наступальних дій окупаційних військ після проведення президентських виборів в Росії.

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Сирський розповів про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. Також на Покровському напрямку окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, використовуючи десятки танків та БМП.

За словами Сирського, цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Попри чималі втрати, ворог нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху.

"Тому, перший день моєї (Сирського – 24 Канал) роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника", – зазначив Сирський.