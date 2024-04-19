Під час поїздки в Донецьку область Зеленський відвідав один із командних пунктів 41-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Часів Яр. Він заслухав доповіді, а також поспілкувався з українськими захисниками.

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Деталі робочої поїздки

Під час поїздки на Донеччину Зеленський заслухав доповідь командира 41-ї бригади Сергія Ромашка щодо оперативної обстановки в його зоні відповідальності, поставлені бойові завдання та взаємодію із сусідніми підрозділами. Також командир 41-ї бригади доповів про зведення оборонних рубежів і встановлення мінних загороджень.

Президент подякував воїнам за захист України та відзначив їх нагородами. Зокрема Зеленський вручив орден "Золота Зірка" головному сержанту Сергію Гвоздю.

Володимир Зеленський відвідав Часів Яр: дивіться відео

Штаб-сержант Олег Дячук отримав відзнаку "Хрест бойових заслуг". Також було народжено ще 3 захисників: один отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня, а двоє – "За мужність" III ступеня.

Зеленський зустрівся з воїнами й подякував їм за боротьбу з ворогом. Президент наголосив, що бійці нині боронять Україну на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Дякую за те, що боретеся за Україну, за український Донбас. Вдячний тим вашим побратимам, яких, на жаль, із нами вже немає, але вони назавжди в пам'яті. Бажаю вам здоров'я, міцності, перемоги та всього тільки найкращого. Ще раз дякую за те, що бережете Україну та відстоюєте наших людей і нашу землю,

– наголосив Зеленський.

40 кілометрів від лінії фронту

Володимир Зеленський повідомив, що 19 квітня здійснив робочу поїздку в Донецьку область. Там він провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей. Також президент оглянув будівництво фортифікацій. Він наголосив, що максимум зусиль має бути зосереджений саме на цьому.

Окрім того, Зеленський зустрівся із захисниками, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він також відзначив роботу медиків, які докладають титанічних зусиль до порятунку бійців.