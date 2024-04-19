Після того, як "активісти" зафарбували стелу на в'їзді в Донецьку область, на ній почали з'являтися нові підписи та наклейки Героїв. Нині вона знову повертається до свого минулого вигляду.
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Зеленський залишив свій підпис на стелі
Під час робочої поїздки в Донецьку область Володимир Зеленський зупинився біля стели, яка несе в собі пам'ять про боротьбу з ворогом. Хоча активісти нещодавно вирішили її зафарбувати, нині стела знову прикрашена підписами українських захисників.
Президент України також залишив і свій підпис. У мережі він наголосив, що важливо берегти пам'ять про тих, хто нині бореться з ворогом.
Наша Донеччина. Наші воїни. Наші волонтери. Український народ. Усі, хто захищає нашу державу, її незалежність – життя України. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила й не підкорилась окупанту. І завжди маємо берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла. Незалежність наша – це люди наші, їхня сила, дух усіх, хто у 2014 році та 24 лютого обрав для себе шлях сміливості – шлях України,
– написав Зеленський.
Володимир Зеленський залишив свій підпис на стелі / Фото Володимира Зеленського
Активісти "оновили" стелу в Донецькій області: як відреагували українці
- Волонтери вирішили зробити "добру справу" й "оновити" стелу на в'їзді в Донецьку область. Таку самодіяльність українці не оцінили й звинуватили активістів у тому, що вони стерли цілу історію.
- Військові, активісти, волонтери та всі небайдужі гнівно реагували на такі дії "активістів". Вони обурились, що раніше на стелі були різні підписи та наліпки від військовослужбовців, а тепер – це звичайна стела, якою вона була до початку повномасштабного вторгнення.
- Варто наголосити, що у березні 2024 року стелу також оновлювали, про що повідомляли у Генштабі ЗСУ. Тоді біля стели відновили фундамент, а також встановили флагштоки.
- Нині стела в Донецькій області повертається до свого символічного й історичного вигляду. На ній залишають написи військові, які боронять Донеччину від ворога.