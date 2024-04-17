Ці надписи ставили наші захисники, які наразі воюють на Донецькому напрямку. Потихеньку стела повертається до свого минулого вигляду.

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На стелі в Донецькій області знову з'явилися надписи

Користувачка тіктока, на ім'я Юлія, опублікувала у мережі відео, де можна побачити, що на стелі, яка розташована на в'їзді до Донецької області, яку щойно зафарбували волонтери, почали з'являтися нові надписи військових з бригад, які воюють на цьому напрямку. Крім того, свої надписи та наліпки ставлять там і волонтери.

У Донецькій області на зафарбованій стелі знову почали з'являтися надписи / Відео з тіктока @yulka__ko

Варто зазначити, що користувачі соцмереж просять надіслати їм фото чи відео стели хорошої якості. Це потрібно для того, щоб надрукувати наліпки надписів на прозорій плівці та повернути їх на місце.

Крім того, один з українських банків планує випустити обкладинку зі знаком для віртуальної картки зі стелою у Донецькій області, якою вона була до "оновлення".

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