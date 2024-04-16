Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що 7 травня відбудеться інавгурація Путіна, і йому потрібно сказати своїм виборцям про здобутки. Він хоче зробити одне велике свято перемоги, бо для нього це важливо.

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Що мотивує росіян воювати

Нещодавно у Росії винагороджували російських військових грошовою винагородою за знищені танки Leopard. Але насправді ніхто не знає, скільки таких танків було знищено.

Було відео, де один цей нещасний танк Abrams підірвався на протитанковій міні, але його добивають різноманітними безпілотниками і кожного разу кажуть "Ще один Abrams". Статистика росте дуже криво для того, щоб отримати винагороду,

– сказав колишній співробітник СБУ.

Він додав, що мотивація російських військових іти воювати полягає у тому, що чим більше вони захоплюють та "кладуть" людей, тим більшу винагороду отримають: ордени, медалі, значки, грамоти, подяки, дострокові звання, генеральські звання, зірки героїв Росії, просування у посадах. Там існує широка номенклатура того, чим можна заохочувати.

Повторять дії як в Авдіївці

Українські військові роблять 100 тисяч відсотків: безпілотники перебувають у повітрі 24/7, оператори не сплять, пальцями інтуїтивно відправляють ці безпілотники і вражають цілі, постійно вигадують якісь контрзасоби.

Але, за словами Ступака, в росіян все одно є перевага, і це потрібно констатувати. Там, де в них були проблеми з боєприпасами, вони закрили прогалину постачанням їх частково з Ірану, потім – з Північної Кореї. А потім вони налагодили своє виробництво. В них є авіація, яка пролітає дуже низько над прифронтовою територією і почуває себе впевнено, бо немає чим її збивати.

Росіяни будуть робити так, як в Авдіївці: скидати по 5-6 КАБів в одну ділянку, пробивати діру у наших укріпрайонах і потім запускати туди свою піхоту та FPV-дрони,

– підкреслив він.

З урахуванням того, що Україна не може збивати авіаційну техніку, вони вже зараз розглядають можливість запускати свої дрони на глибину 50 і до 100 кілометрів, щоб ті проводили розвідку активніше і терміново передавали інформацію своїм підрозділам "Іскандерів".

Побачили, наприклад, що стоять українські гелікоптери або авіація. 10 – 15 хвилин – і туди наноситься удар балістикою. Також розглядається можливість висадки десанту глибоко в тилах українських військових. Тобто росіяни працюють, щоб ці атаки були ще більш ефективними,

– зауважив Ступак.

Такі пропозиції в росіян виникають саме за відсутності в України протиавіаційної зброї.

"Все, що завоювали, наше"

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що вище військове керівництво Росії поставило ціль захопити Часів Яр до 9 травня. А претендент на пост президента США Трамп сказав, що українцям потрібно забути про Крим і віддати Путіну увесь Донбас. Можливо, за таких умов Путін частково поверне Херсонську, Запорізьку і Харківську області.

Однак я далекий від думки, що Росія віддасть нам, до прикладу, лівий берег Херсонської області та Запорізьку АЕС. Вони будують залізничну колію на території окупованої Запорізької області, тобто не планують звідти виходити,

– наголосив Іван Ступак.

Він підкреслив, що росіяни воліють вести перемовини з погляду "Все, що ми завоювали, це наше, і назад ми відходити не будемо". Всі їхні намагання вкладаються в концепцію "рухатися якомога швидше, інтенсивніше, не рахуючись з людьми та технікою".

Яка ситуація у Часовому Яру: дивіться на карті від DeepState

Бо коли Україна все ж таки отримає перші снаряди від чеської ініціативи, просуватися буде набагато складніше.

Зверніть увагу! Чехія ініціювала закупівлю снарядів для української армії. 300 тисяч снарядів наразі профінансовано, але дані постійно оновлюються. Вже укладено контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями.

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