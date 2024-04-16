Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что 7 мая состоится инаугурация Путина, и ему нужно сказать своим избирателям о достижениях. Он хочет сделать один большой праздник победы, потому что для него это важно.

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Что мотивирует россиян воевать

Недавно в России вознаграждали российских военных денежным вознаграждением за уничтоженные танки Leopard. Но на самом деле никто не знает, сколько таких танков было уничтожено.

Было видео, где один этот несчастный танк Abrams подорвался на противотанковой мине, но его добивают различными беспилотниками и каждый раз говорят "Еще один Abrams". Статистика растет очень криво для того, чтобы получить вознаграждение,

– сказал бывший сотрудник СБУ.

Он добавил, что мотивация российских военных идти воевать заключается в том, что чем больше они захватывают и "кладут" людей, тем большее вознаграждение получат: ордена, медали, значки, грамоты, благодарности, досрочные звания, генеральские звания, звезды героев России, продвижение в должностях. Там существует широкая номенклатура того, чем можно поощрять.

Повторят действия как в Авдеевке

Украинские военные делают 100 тысяч процентов: беспилотники находятся в воздухе 24/7, операторы не спят, пальцами интуитивно отправляют эти беспилотники и поражают цели, постоянно придумывают какие-то контрсредства.

Но, по словам Ступака, у россиян все равно есть преимущество, и это нужно констатировать. Там, где у них были проблемы с боеприпасами, они закрыли пробел поставками их частично из Ирана, потом – из Северной Кореи. А потом они наладили свое производство. У них есть авиация, которая пролетает очень низко над прифронтовой территорией и чувствует себя уверенно, потому что нечем ее сбивать.

Россияне будут делать так, как в Авдеевке: сбрасывать по 5-6 КАБов в один участок, пробивать дыру в наших укрепрайонах и затем запускать туда свою пехоту и FPV-дроны,

– подчеркнул он.

С учетом того, что Украина не может сбивать авиационную технику, они уже сейчас рассматривают возможность запускать свои дроны на глубину 50 и до 100 километров, чтобы те проводили разведку активнее и срочно передавали информацию своим подразделениям "Искандеров".

Увидели, например, что стоят украинские вертолеты или авиация. 10 – 15 минут – и туда наносится удар баллистикой. Также рассматривается возможность высадки десанта глубоко в тылах украинских военных. То есть россияне работают, чтобы эти атаки были еще более эффективными,

– отметил Ступак.

Такие предложения у россиян возникают именно при отсутствии у Украины противоавиационного оружия.

"Все, что завоевали, наше"

Недавно главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что высшее военное руководство России поставило цель захватить Часов Яр до 9 мая. А претендент на пост президента США Трамп сказал, что украинцам нужно забыть о Крыме и отдать Путину весь Донбасс. Возможно, при таких условиях Путин частично вернет Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области.

Однако я далек от мысли, что Россия отдаст нам, к примеру, левый берег Херсонской области и Запорожскую АЭС. Они строят железнодорожные пути на территории оккупированной Запорожской области, то есть не планируют оттуда выходить,

– отметил Иван Ступак.

Он подчеркнул, что россияне предпочитают вести переговоры с точки зрения "Все, что мы завоевали, это наше, и назад мы отходить не будем". Все их попытки укладываются в концепцию "двигаться как можно быстрее, интенсивнее, не считаясь с людьми и техникой".

Какова ситуация в Часовом Яру: смотрите на карте от DeepState

Потому что когда Украина все же получит первые снаряды от чешской инициативы, продвигаться будет гораздо сложнее.

Обратите внимание! Чехия инициировала закупку снарядов для украинской армии. 300 тысяч снарядов пока профинансировано, но данные постоянно обновляются. Уже заключены контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы.

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