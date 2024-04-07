Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона рассказал, что под Часовым Яром российские штурмовики накрыли огнем свою же пехоту. Такое происходит уже не впервые, россияне накрывали свои позиции и на Херсонщине.

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Вероятно, это была команда

По словам военного, оккупанты пытались покинуть поле боя, когда по ним нанесла огневое поражение их же авиация. Он предположил, что, вероятно, вражеские штурмовики получили такую команду.

Сегодня у них усиливается такое явление, как бросать в бой своих частично мобилизованных и не давать им возможности вернуться,

– отметил Калашников.

Россияне заявляли о пребывании в пригороде Часового Яра