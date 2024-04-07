Офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков у етері телемарафону розповів, що під Часовим Яром російські штурмовики накрили вогнем свою ж піхоту. Таке стається вже не вперше, росіяни накривали свої позиції й на Херсонщині.
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Ймовірно, це була команда
За словами військового, окупанти намагалися покинути поле бою, коли по них завдала вогневого ураження їхня ж авіація. Він припустив, що, ймовірно, ворожі штурмовики отримали таку команду.
Сьогодні у них посилюється таке явище, як кидати у бій своїх частково мобілізованих і не давати їм можливості повернутися,
– зазначив Калашніков.
Росіяни заявляли про перебування у передмісті Часового Яру
- Пропагандисти Кремля повідомила про нібито появу російських окупантів у передмісті Часового Яру. Речник Східного командування ЗСУ Андрій Задубінний заперечив цю інформацію та пояснив ситуацію.
- Про нібито появу росіян біля Часового Яру заявив любитель "русского міра" Ян Гагін. Він є радником терориста Дениса Пушиліна, який очолює незаконно створене Росією квазіутворення на тимчасово окупованій частині Донбасу.
- Андрій Задубінний заперечує інформацію від росіян щодо появи окупантів у передмісті Часового Яру. За його словами, в районі цього міста точаться бої.