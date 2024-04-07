Офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков у етері телемарафону розповів, що під Часовим Яром російські штурмовики накрили вогнем свою ж піхоту. Таке стається вже не вперше, росіяни накривали свої позиції й на Херсонщині.

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Ймовірно, це була команда

За словами військового, окупанти намагалися покинути поле бою, коли по них завдала вогневого ураження їхня ж авіація. Він припустив, що, ймовірно, ворожі штурмовики отримали таку команду.

Сьогодні у них посилюється таке явище, як кидати у бій своїх частково мобілізованих і не давати їм можливості повернутися,

– зазначив Калашніков.

Росіяни заявляли про перебування у передмісті Часового Яру