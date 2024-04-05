Андрій Задубінний дав зрозуміти, що інформація від окупантів щодо появи російських військових у передмісті населеного пункту Часів Яр на Донеччині не відповідає дійсності. Речник закликав не вірити вкидам з боку противника.
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Що сказали у ЗСУ
Андрій Задубінний заперечує інформацію від росіян щодо появи окупантів у передмісті Часового Яру. За його словами, в районі цього міста точаться бої.
Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (росіян – 24 Канал) там немає. Не вірте російським повідомлення,
– наголосив спікер.
Що цьому передувало
Про нібито появу росіян біля Часового Яру заявив любитель "русского міра" Ян Гагін. Він є радником терориста Дениса Пушиліна, який очолює незаконно створене Росією квазіутворення на тимчасово окупованій частині Донбасу.
Цієї п'ятниці, 5 квітня, Гагін заявив, що загарбникам нібито залишається до міста десь близько пів кілометра. А потім він сказав, що російські військові буцімто вже перебувають у передмісті Часового Яру.
Що кажуть про Часів Яр
- Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко нещодавно у коментарі 24 Каналу пояснив, чому росіяни хочуть захопити Часів Яр. За його словами, окупанти прагнуть заволодіти панівною висотою, щоб потім сформувати плацдарм для подальшого наступу.
- Як зауважив Федоренко, загарбники не шкодують техніки, боєприпасів та особового складу при наступах на Часів Яр. Тому у цьому районі тривають жорсткі бої. Однак Сили оборони відбивають атаки противника.
- Не так давно аналітики з Інституту вивчення війни заявили про створену ЗСУ на підступах до цього міста значну оборону, яку окупантам важко буде пробити. На думку експертів, найближчими місяцями немає перспектив оточення Часового Яру загарбниками.