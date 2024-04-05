Андрій Задубінний дав зрозуміти, що інформація від окупантів щодо появи російських військових у передмісті населеного пункту Часів Яр на Донеччині не відповідає дійсності. Речник закликав не вірити вкидам з боку противника.

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Що сказали у ЗСУ

Андрій Задубінний заперечує інформацію від росіян щодо появи окупантів у передмісті Часового Яру. За його словами, в районі цього міста точаться бої.

Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (росіян – 24 Канал) там немає. Не вірте російським повідомлення,

– наголосив спікер.

Що цьому передувало

Про нібито появу росіян біля Часового Яру заявив любитель "русского міра" Ян Гагін. Він є радником терориста Дениса Пушиліна, який очолює незаконно створене Росією квазіутворення на тимчасово окупованій частині Донбасу.

Цієї п'ятниці, 5 квітня, Гагін заявив, що загарбникам нібито залишається до міста десь близько пів кілометра. А потім він сказав, що російські військові буцімто вже перебувають у передмісті Часового Яру.

Що кажуть про Часів Яр