В частности, об этом сообщил телеграмм-канал партизанского отряда Мелитополя "Гнила Черешня" 29 сентября. В сети уже появилось соответствующее видео.

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Отмечают, что над Токмаком был запуск из системы С-300 в режиме ПВО. По предварительной информации, оккупанты сбили собственный самолет.

"Сейчас немного детонирует где-нибудь в полях!", - написали партизаны.

Россияне сбили свой же самолет: видео

О возможной катастрофе российского самолета в Токмаке также сообщил мониторинговый телеграмм-канал monitor.

"В и.о.Токмаке неспокойно. Очень предварительно — сбивание вражеского борта тактической авиации. Ожидаем детали утром", – говорится в публикации.

На момент написания публикации официальное подтверждение этой информации не поступало.

Подробности от Федорова

В эфире телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что этой ночью действительно произошло какое-то событие с российским самолетом в Токмаке. Он отметил, что, прежде всего, нужно понимать, что Токмак – это уже фактически прифронтовый город. Так что подобные инциденты там происходят и будут продолжаться.

Сегодня около 2 часов ночи что-то там произошло у окупантов с самолетом, – отметил Иван Федоров.

По его словам, само дезертирство – причина самоликвидации этого самолета. Потому что россияне уже отказываются воевать и делают все возможное, чтобы не сократить время пребывания на этой войне.