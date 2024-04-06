Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном в субботу, 6 апреля.

Смотрите также Атака на российские аэродромы: авиаэксперт рассказал о последствиях для врага

Что известно о сбивании своих же самолетов Россией

28 марта крымские телеграмм-каналы сообщили, что самолет Су-27 был сбит российской противовоздушной обороной в небе над Крымом. Произошло это в результате случайного удара собственных военных.

Тогда так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что самолет упал из-за технической неисправности, а пилот выжил.

При этом предварительно, за несколько дней до инцидента, 24 марта, Украина поразила военные цели в Крыму. Собственно, это вероятно, и привело к повышению готовности российской противовоздушной обороны на полуострове.

Давление усиливается

В разведке Великобритании считают, что в этом случае речь не идет о технических проблемах. Зато это свидетельствует об усилении давления и напряженности среди российских военных, которое вызвано страхом перед будущими вероятными ударами Украины.

Отмечают, что эти инциденты подчеркивают недостаток ситуационной осведомленности и координации между элементами российской армии и демонстрируют то, как на это влияют действия Украины.

"Украина нанесла удары по целям в Севастополе и Черноморскому флоту России накануне инцидента "дружественного огня", что, скорее всего, привело к приведению местной ПВО в повышенную готовность", – говорится в отчете аналитиков.

В отчете указывают, что ранее уже были неподтвержденные сообщения о подобных случаях, происходивших, как правило, после украинских ударов по российским оккупантам на незаконно захваченной территории.