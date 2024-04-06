Атака на российские аэродромы показывает определенные проблемы россиян с ПВО, которая не может справиться с отражением ударов. Подробнее о последствиях ударов для России 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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У России уже есть проблемы

Ночью 5 апреля украинские дроны атаковали российские аэродромы в Курске, Энгельсе, Морозовске и Ейске. По информации источников в разведке, в результате атаки серьезные повреждения могли получить Ту-95МС, из которых обстреливают Украину.

Интересно, что по данным OSINT-аналитика МТ Андерсона, на аэродроме в Морозовске, который атаковали беспилотники ночью, находилось 26 истребителей Су-34 и три самолета Су-30/35. Это подтверждают спутниковые снимки, которые были сделаны накануне 4 апреля.

Мы видели работу противовоздушной обороны России, это уже является признаком, что наши дроны прилетают и создают проблемы. Мы начинаем отрабатывать более мощные и частые удары по стратегическим объектам России. Тактическая авиация для россиян сейчас также является сверхважной составляющей,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Стоит понимать, что благодаря только тактической авиации оккупанты сбросили более 3,5 тысяч управляемых авиабомб по территории Украины. С точки зрения угрозы, которую может наносить вражеские носители, нужно их уничтожать и сделать для них опасным пребывание во фронтовой или прифронтовой зоне.

Эти же самолеты используют ракеты малой и средней дальности: Х-59 и Х-69 и противорадиолокационные ракеты.

Стратегическая задача – уничтожение ближайших аэродромов для того, чтобы увеличить логистическое "плечо" россиян по их подлету к нашей территории. То есть, чтобы они могли брать меньше полезной нагрузки из-за увеличения дальности пролета,

– подчеркнул авиаэксперт.

Более того, например, в Ейске курсанты учатся пилотировать самолеты. Для Украины они также могут быть важной целью.

Дроновая отрасль в Украине развивается

Интересно отметить, что издание Bild сообщило, что вскоре Украина сможет использовать дроны на расстояние до 2 тысяч километров и даже больше.

Украина за 2 года полномасштабной войны существенно продвинулась в разработке БпЛА как ударного, так и разведывательного типа. Мы можем смело заявить, что у нас есть дроны, которые более 30 часов могут находиться в воздухе и летать на более 2000 километров,

подчеркнул Храпчинский.

Не стоит забывать о том, что наши западные партнеры не позволяют использовать их оружие для ударов по территории России. Впрочем, в конце концов оружие, которое предоставляют Украине, не является таким дальнобойным, чтобы поражать военные объекты, что находятся на большом расстоянии от Украины.

"Поэтому есть потребность в создании систем, которые бы уничтожали вражескую авиацию, заводы и любые другие стратегические цели на территории России. З начала нового года мы видим, что активно отрабатывают удары по НПЗ и заводам. Например, завод по производству "Шахедов" в Елабуге гораздо дальше, чем Казанский авиационный завод, который ремонтирует самолеты стратегической авиации Ту-160. Это любимый самолет Путина", – отметил авиаэксперт.

То есть в радиусе действия украинских БпЛА есть большое количество стратегически важных целей. Добавим также, что в Украине производят беспилотники и малой, и средней, и дальней дальности. Это означает, что производством дронов занимается не один концерн или компания. Поэтому эта сфера деятельности активно развивается.

Атака на российские аэродромы: что известно