Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 5 апреля якобы было сбито около 53 дронов. Все, что известно о "тревожной" ночи в России – читайте в материале 24 Канала.

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Взрывы в Курске и Воронеже

Все началось ночью 4 апреля около 21:14, когда в Курской области объявили об угрозе атаки беспилотниками.

Впоследствии губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе якобы работает ПВО по неизвестным объектам в небе. По его словам, после сбития беспилотника в районе Центрального рынка произошел взрыв и пожар.

Мощные взрывы в Курске: смотрите видео

Позже губернатор добавил, что один из БпЛА попал по жилому дому в одном из поселков. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Пропагандисты также сообщали, что произошло возгорание в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на улице Урицкого в Курске. По предварительным данным, пострадавших там нет.

В то же время губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об объявлении воздушной тревоги из-за атаки беспилотников в регионе, который является соседним к Курской области.

Атака на аэродром в Ростовской области

В российском городе Морозовск в Ростовской области также была громкая ночь. Российские пропагандисты сообщили о первых громких звуках, которые раздавались в городе около часа ночи. По их словам, неизвестные беспилотники пытались атаковать местный аэродром.

Очевидцы сообщили, что были не только характерные звуки пролета БпЛА и взрывы, но и несколько ярких вспышек в небе. Сейчас местные власти Ростовской области не комментировали эту информацию.

Также в местных пабликах оккупантов упоминали об отключении электроснабжения в некоторых районах Морозовска. Местные сообщали, что слышали более 60 взрывов.

Аналитики считают, что во время атаки на аэродроме в Морозовске могли находиться около 30 "Сушек".

Взрывы вблизи аэродрома в Морозовске: смотрите видео

Обратите внимание! На аэродроме в Морозовске размещено около 20 бортов Су-34, которые активно осуществляют бомбардировку различных участков украинского фронта.

Местный губернатор Василий Голубев заявил, что над областью якобы удалось сбить более 40 беспилотников. Он также добавил, что в результате атаки был поврежден один из энергообъектов в Ростовской области.

Взрывы в Ейске

Следующими под удар попали российские Ейск и Энгельс. Ночью в городе Ейске послышались взрывы, которые раздавались ориентировочно в 3 часа ночи. Местные жители, кроме "хлопков", также слышали звуки автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка.

Глава района Роман Бублик заявил, что якобы российские войска отбили атаку. По его словам, обошлось без жертв и разрушений.

Впрочем, местные жители сообщили, что беспилотники летели очень низко и не были зафиксированы на радарах, а в городе были прилеты.

Известно, что в Ейске находится аэродром совместного базирования, где функционирует 570-й авиаремонтный завод Министерства обороны России. Этот аэродром является стратегически важным объектом, который используется российскими войсками для осуществления атак на территории Украины. Там могли базироваться несколько бортов Су-25 и Су-30СМ.

Взрывы в Энгельсе

Уже под утро в телеграмм-каналах Энгельса Саратовской области написали о взрывах, которые прозвучали ориентировочно в 5:19.

Взрывы произошли на авиабазе возле города, где россияне держат свою стратегическую авиацию, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которыми наносят массированные ракетные удары по территории Украины.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил информацию о взрывах, указав, что в Энгельсе ликвидировали беспилотники, а о пострадавших и разрушения инфраструктуры ничего не сообщено, что является уже привычным для российских властей.

Громкие взрывы в Энгельсе: смотрите видео

Что заявило Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало распределение по регионам по количеству сбитых беспилотников в течение ночи.

По предоставленной информации, в Саратовской области был якобы сбит один беспилотник, в Ростовской области – 44. Также было сбито шесть беспилотников над Краснодарским краем и по одному над Курской и Белгородской областями.

Украинская сторона пока не комментировала это заявление.