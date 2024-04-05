Міністерство оборони Росії повідомило, що у ніч на 5 квітня буцімто було збито близько 53 дронів. Усе, що відомо про "тривожну" ніч в Росії – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Вибухи у Курську та Воронежі

Усе почалося уночі 4 квітня близько 21:14, коли у Курській області оголосили про загрозу атаки безпілотниками.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що в регіоні нібито працює ППО по невідомих об'єктах у небі. За його словами, після збиття безпілотника у районі Центрального ринку стався вибух та пожежа.

Потужні вибухи у курську: дивіться відео

Пізніше губернатор додав, що один із БпЛА влучив по житловому будинку в одному із селищ. За попередніми даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Пропагандисти також повідомляли, що відбулося загоряння в будівлі Обласного центру розвитку творчості дітей та юнацтва на вулиці Урицького в Курську. За попередніми даними, постраждалих там немає.

Водночас губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв повідомляв про оголошення повітряної тривоги через атаку безпілотників у регіоні, який є сусіднім до Курської області.

Атака на аеродром в Ростовській області

У російському місті Морозовськ в Ростовській області також була гучна ніч. Російські пропагандисти повідомили про перші гучні звуки, які лунати у місті близько першої ночі. За їх словами, невідомі безпілотники намагалися атакувати місцевий аеродром.

Очевидці повідомили, що були не лише характерні звуки прольоту БпЛА та вибухи, але і кілька яскравих спалахів у небі. Наразі місцева влада Ростовської області не коментувала цю інформацію.

Також у місцевих пабліках окупантів згадували про відключення електропостачання у деяких районах Морозовську. Місцеві повідомляли, що чули понад 60 вибухів.

Аналітики вважають, що під час атаки на аеродромі у Морозовську могли перебувати Близько 30 "Сушок".

Вибухи поблизу аеродрому в Морозовську: дивіться відео

Зверніть увагу! На аеродромі у Морозівську розміщено близько 20 бортів Су-34, які активно здійснюють бомбардування різних ділянок українського фронту.

Місцевий губернатор Васілій Голубєв заявив, що над областю буцімто вдалося збити понад 40 безпілотників. Він також додав, що в результаті атаки було пошкоджено один з енергооб'єктів в Ростовській області.

Вибухи у Єйську

Наступними під удар потрапили російські Єйськ та Енгельс. Уночі у місті Єйську почулися вибухи, які лунали орієнтовно о 3 годині ночі. Місцеві мешканці, крім "хлопків", також чули звуки автоматних черг у районі місцевого аеродрому та військового містечка.

Очільник району Роман Бублик заявив, що буцімто російські війська відбили атаку. За його словами, обійшлося без жертв та руйнувань.

Втім, місцеві мешканці повідомили, що безпілотники летіли дуже низько і не були фіксовані на радарах, а у місті були прильоти.

Відомо, що у Єйську знаходиться аеродром спільного базування, де функціонує 570-й авіаремонтний завод Міністерства оборони Росії. Цей аеродром є стратегічно важливим об'єктом, який використовується російськими військами для здійснення атак на території України. Там могли базуватися кілька бортів Су-25 та Су-30СМ.

Вибухи у Енгельсі

Уже під ранок у телеграм-каналах Енгельса Саратовської області написали про вибухи, які пролунали орієнтовно о 5:19.

Вибухи сталися на авіабазі біля міста, де росіяни тримають свою стратегічну авіацію, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, якими завдають масованих ракетних ударів по території України.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив інформацію про вибухи, вказавши, що в Енгельсі ліквідували безпілотники, а про постраждалих та руйнування інфраструктури нічого не повідомлено, що є вже звичним для російської влади.

Гучні вибухи у Енгельсі: дивіться відео

Що заявило Міноборони Росії

Міністерство оборони Росії опублікувало розподіл за регіонами щодо кількості збитих безпілотників протягом ночі.

За наданою інформацією, у Саратовській області був буцімто збитий один безпілотник, у Ростовській області – 44. Також було збито шість безпілотників над Краснодарським краєм і по одному над Курською та Бєлгородською областями.

Українська сторона наразі не коментувала це заяву.