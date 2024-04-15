Об этом рассказал 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что из Часового Яра можно формировать удобный плацдарм для дальнейшего продвижения вражеской армии. В частности, в сторону Славянско-Краматорской городской агломерации.
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"Ситуация там адская, враг имеет техническое и человеческое преимущество. Пытается продвинуться вперед для того, чтобы полностью взять под контроль господствующие высоты, которые расположены в районе Часового Яра", – сказал Селезнев.
У Украины нехватка ресурсов
Сейчас у России значительное техническое преимущество, что позволяет вести активные наступательные действия. Военный эксперт отметил, что несмотря на то, что наши воины мужественно ведут оборонительные бои, все же трудно говорить о том, что ситуация в ближайшее время может быть полностью под контролем украинских войск. Ключевой потребностью в Украине сейчас есть ресурсы, а именно не хватает систем противовоздушной обороны тактического уровня.
Ресурс является определяющим фактором. Я уверен, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины это понимает, поэтому определенные действия для стабилизации ситуации, в том числе и на дипломатическом уровне, происходят,
– рассказал Владислав Селезнев.
Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте
Владислав Селезнев считает, что не все дипломатические связи являются публичными. Главное, чтобы Украина получила необходимые ресурсы, потому что "голыми руками воевать с вражескими танками и самолетами невозможно".
Какова тактика врага
С помощью пехотных штурмов враг может продвигаться вперед, потому что для России потери личного состава не являются проблемой. Российской армии важно реализовать приказы руководителей.
Враг ориентируется на собственные ресурсные возможности и на возможности сопротивления украинского войска. Если нам (Украине – 24 Канал) тех ресурсов будет критически не хватать, то мы будем слышать недобрые вести с линии фронта,
– подчеркнул Селезнев.
Наступление России на Часов Яр: какая ситуация
- Российские войска продолжают наступление в направлении Часового Яра. Главнокомандующий Александр Сырский ранее признал сложность ситуации на Востоке. Министр обороны Рустем Умеров 14 апреля прибыл на этот участок фронта.
- Российские войска продолжают пытаться прорвать оборону ВСУ к западу от Бахмута и захватить Часов Яр, используя все доступные ресурсы. Заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич отметил, что враг сейчас максимально мобилизует свой потенциал.
- Военное руководство России имеет задачу для своих войск – захватить Часов Яр до 9 мая. Главный командир ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские военные отражают нападения, используя FPV-камикадзе и артиллерию.