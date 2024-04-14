Об этом рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По словам военного, враг сейчас применяет весь потенциал, который имеет.

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Я не знаю, как россияне еще могут его (военный потенциал, – 24 Канал) усилить, они уже сейчас атакуют десятками единиц техники. Бывает, что они применяют 30 единиц техники за одну атаку,

– сказал Маляревич.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Кремль приказал оккупантам до 9 мая захватить Часов Яр.​

Военные делают все возможное

По его словам, все военные знают, что россияне безумно хотят захватить Часов Яр, все осознают важность этого населенного пункта и никто не хочет его отдавать.

Мы знаем, что они безумно хотят захватить Часов Яр. Мы получаем усиление, есть чем работать, есть боеприпасы. Мы делаем свою работу, делаем все, что можем, чтобы россиянам это не удалось,

– подчеркнул Олесь Маляревич.

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