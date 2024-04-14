Ранее, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о цели врага. Так, высшее военное руководство России поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.
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На каких направлениях взяли оперативную паузу российские военные
Оккупанты взяли оперативную паузу на Лиманском и Купянском направлениях. Однако враг продолжает атаковать Белогоровку Луганской области.
Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.
И на Лиманском, и на Купянском направлениях враг взял оперативную паузу. Все его атаки были сосредоточены на Белогоровке, где наши защитники мужественно держат оборону, не дают захватчикам продвинуться вперед,
– рассказал Лысогор.
Что происходит на фронте
- За прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений. В общем, враг нанес 1 ракетный и 109 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
- Самыми горячими направлениями остаются Бахмутское и Новопавловское. На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 36 атак. По Новопавловского, то там враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.