Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, подчеркнув, что для захвата Часового Яра россияне пытаются обойти его по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Штурмовые действия продолжаются круглосуточно.
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Тактика россиян
Противник применяет различную тактику: накопление, когда на передовые позиции затягиваются небольшими группами штурмовики и затем, когда темнеет или позволяют погодные условия, они начинают штурмовать, пытаясь занять передовые позиции Сил обороны.
Есть и другая тактика, когда после массированных артобстрелов и авиаударов противник с привлечением техники пытается забросить свою штурмовую группу вперед для того, чтобы выбить Силы обороны с занимаемых позиций и иметь тактический успех на поле боя. Эти действия поддерживает как авиация, так и средства БпЛА разведывательного и ударного типа действия.
На текущий момент ситуация такова: 70% населенного пункта Богдановка находится под оккупацией, 30% – под Силами обороны. Но там постоянно идет смена, потому что за каждую улицу и дом продолжается бой, и некоторые позиции являются переходными. В населенном пункте Ивановское все так же – 75% находится под врагом,
– сказал Юрий Федоренко.
Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте от DeepState
Противник пытается наращивать усилия, но Силам обороны удается не просто удерживать, но и дополнительно отбрасывать противника. Также противник продолжает ударно-штурмовые действия в направлении Клещеевки и Андреевки. Никаких тактических успехов на текущий момент там нет.
По словам Федоренко, выйти на административные границы города Часов Яр для оккупантов является чрезвычайно сложной задачей, которую они не смогут быстро реализовать.
А вот помощь от международных партнеров в виде боеприпасов и необходимой техники поможет Украине существенно изменить ситуацию на Бахмутском направлении.
Противника можно будет не просто надежно остановить, но и отбросить на предыдущие рубежи, как это было сделано в этот период времени в 2023 году,
– отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.
Часов Яр: что известно
- Часов Яр считается господствующей высотой, захватив которую враг сможет взять под огневой контроль Краматорск, Дружковку и Константиновку, а также организовать плацдарм для дальнейшего продвижения. Для захвата они используют удары КАБами, благодаря которым им удалось захватить Авдеевку. Однако украинские военные не дают врагу захватить Часов Яр.
- Сами россияне используют пропаганду и преувеличивают свои успехи, что они якобы уже в Часовом Яру. Это делается, потому что им нужно работать на электорат и убеждать их, якобы большое количество смертей среди россиян – нормальная цена за их "успехи" на фронте.
- Также россияне используют комбинированную живую силу во время атак: неподготовленных представителей частных военных компаний и мобилизованных, которые являются расходным материалом для России, а также высокоподготовленных, которые отличаются тактикой ведения боевых действий.