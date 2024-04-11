Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, подчеркнув, что для захвата Часового Яра россияне пытаются обойти его по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Штурмовые действия продолжаются круглосуточно.

Смотрите также Там больше года нет ни света, ни воды, – глава ОВА о тех, кто остался в Часовом Яру

Тактика россиян

Противник применяет различную тактику: накопление, когда на передовые позиции затягиваются небольшими группами штурмовики и затем, когда темнеет или позволяют погодные условия, они начинают штурмовать, пытаясь занять передовые позиции Сил обороны.

Есть и другая тактика, когда после массированных артобстрелов и авиаударов противник с привлечением техники пытается забросить свою штурмовую группу вперед для того, чтобы выбить Силы обороны с занимаемых позиций и иметь тактический успех на поле боя. Эти действия поддерживает как авиация, так и средства БпЛА разведывательного и ударного типа действия.

На текущий момент ситуация такова: 70% населенного пункта Богдановка находится под оккупацией, 30% – под Силами обороны. Но там постоянно идет смена, потому что за каждую улицу и дом продолжается бой, и некоторые позиции являются переходными. В населенном пункте Ивановское все так же – 75% находится под врагом,

– сказал Юрий Федоренко.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте от DeepState

Противник пытается наращивать усилия, но Силам обороны удается не просто удерживать, но и дополнительно отбрасывать противника. Также противник продолжает ударно-штурмовые действия в направлении Клещеевки и Андреевки. Никаких тактических успехов на текущий момент там нет.

По словам Федоренко, выйти на административные границы города Часов Яр для оккупантов является чрезвычайно сложной задачей, которую они не смогут быстро реализовать.

А вот помощь от международных партнеров в виде боеприпасов и необходимой техники поможет Украине существенно изменить ситуацию на Бахмутском направлении.

Противника можно будет не просто надежно остановить, но и отбросить на предыдущие рубежи, как это было сделано в этот период времени в 2023 году,

– отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.

Часов Яр: что известно