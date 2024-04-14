Про це розповів заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Олесь Маляревич в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За словами військового, ворог наразі застосовує весь потенціал, який має.
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Я не знаю, як росіяни ще можуть його (військовий потенціал, – 24 Канал) посилити, вони вже зараз атакують десятками одинць техніки. Буває, що вони застосовують 30 одиниць техніки за одну атаку,
– сказав Маляревич.
Військові роблять усе можливе
За його словами, усі військові знають, що росіяни шалено хочуть захопити Часів Яр, усі усвідомлюють важливість цього населеного пункту та ніхто не хоче його віддавати.
Ми знаємо, що вони шалено хочуть захопити Часів Яр. Ми отримуємо підсилення, маємо чим працювати, маємо боєприпаси. Ми робимо свою роботу, робимо все, що можемо, аби росіянам це не вдалось,
– підкреслив Олесь Маляревич.
Ситуація на фронті: останні новини
- Представник 92 ОШБр Юрій Федоренко розповідав, що задля захоплення Часового Яру росіяни намагаються обійти населений пункт по флангах через Богданівку та Іванівське. За його словами, штурмові дії тривають цілодобово.
- Водночас у Генштабі 13 квітня інформували, що ворог близько 29 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку. Йдеться про такі населені пункти Донецької області: Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне.
- Водночас на двох інших напрямках ворог узяв оперативну паузу. Мовиться про Лиманський на Куп'янський напрямки.