Про це розповів 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що з Часового Яру можна формувати зручний плацдарм для подальшого просування ворожої армії. Зокрема, у бік Слов'янсько-Краматорської міської агломерації.

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"Ситуація там пекельна, ворог має технічну та людську перевагу. Намагається просунутись вперед для того, щоб повністю взяти під контроль панівні висоти, які розташовані в районі Часового Яру", – сказав Селезньов.

В України брак ресурсів

Зараз у Росії значна технічна перевага, що дозволяє вести активні наступальні дії. Військовий експерт зауважив, що попри те, що наші воїни мужньо ведуть оборонні бої, все ж важко говорити про те, що ситуація найближчим часом може бути повністю під контролем українських військ. Ключовою потребою в України зараз є ресурси, а саме бракує систем протиповітряної оборони тактичного рівня.

Ресурс є визначальним чинником. Я впевнений, що Головнокомандувач Збройних Сил України це розуміє, тому певні дії для стабілізації ситуації, зокрема і на дипломатичному рівні, відбуваються,

– розповів Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов вважає, що не всі дипломатичні зв'язки є публічними. Головне, щоб Україна отримала необхідні ресурси, бо "голіруч воювати з ворожими танками та літаками неможливо".

Яка тактика ворога

За допомогою піхотних штурмів ворог може просуватися вперед, бо для Росії втрати особового складу не є проблемою. Російській армії важливо реалізувати накази керівників.

Ворог орієнтується на власні ресурсні можливості й на можливості спротиву українського війська. Якщо нам (Україні – 24 Канал) тих ресурсів буде критично бракувати, то ми будемо чути недобрі звістки з лінії фронту,

– наголосив Селезньов.

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