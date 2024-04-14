Очень сложную обстановку на Востоке ранее обозначил главком Александр Сырский. Сегодня, 14 апреля, на том участке фронта побывал министр обороны Рустем Умеров.

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Намерение врага известно

Так, чиновник посетил боевые подразделения на восточном направлении. Он рассказал, что оккупанты здесь особенно активны.

Враг пытается продвинуться вглубь позиций Сил обороны, сосредоточившись для прорыва западнее Бахмута,

– подчеркнул Умеров.

В то же время, по его словам, несмотря на значительное преимущество врага в численности, украинские военные срывают планы противника благодаря отваге и профессионализму.

Во время своего рабочего визита министр наградил военнослужащих, которые отличились в тяжелых боях с российскими захватчиками, государственными наградами и министерскими наградами.

Где прорывается враг: смотрите на карте

Путин поставил перед оккупантами новую задачу

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в последние дни россияне сосредоточили свои основные усилия на продвижении на запад от Бахмута. Оккупанты пытаются прорвать там украинскую оборону, выйти к каналу Северский Донец – Донбасс и завладеть Часовым Яром.

Противник использует значительное количество техники. Бывает, что 30 единиц техники всего за одну атаку.

Сейчас защитникам удается сдерживать ежедневные атаки врага. В частности, недавно отдельные группы пехоты оккупантов вышли в микрорайон "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.

Сырский отметил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

Отметим, что Часов Яр – стратегически важный город, плацдарм, который противник намерен использовать для дальнейшего продвижения по Донецкой области в направлении городов Константиновка – Дружковка – Краматорск.

Напомним, что Бахмутское направление остается приоритетным для противника. Именно здесь за сутки происходит наибольшее количество вражеских штурмов. Так, за прошедший день Силы обороны отбили 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Роздоловка, Ивановское, Новое, Опытное, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.