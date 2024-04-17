Эти надписи ставили наши защитники, которые сейчас воюют на Донецком направлении. Потихоньку стела возвращается к своему прошлому виду.
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На стеле в Донецкой области снова появились надписи на стеле в Донецкой области
Пользовательница тиктока, по имени Юлия, опубликовала в сети видео, где можно увидеть, что на стеле, расположенной на въезде в Донецкую область, которую только что закрасили волонтеры, начали появляться новые надписи военных из бригад, воюющих на этом направлении. Кроме того, свои надписи и наклейки ставят там и волонтеры.
В Донецкой области на закрашенном потолке снова начали появляться надписи / Видео с тиктока @yulka__ko
Стоит отметить, что пользователи соцсетей просят прислать им фото или видео стелы хорошего качества. Это нужно для того, чтобы напечатать наклейки надписей на прозрачной пленке и вернуть их на место.
Кроме того, один из украинских банков планирует выпустить обложку со знаком для виртуальной карты со стелой в Донецкой области, какой она была до "обновления".
Общественность возмутилась закрашиванием стелы в Донецкой области
- В сети появилось видео с процессом "обновления" стелы в Донецкой области. На кадрах можно увидеть, как работники удаляют надписи со стелы, снимают наклейки и наносят на нее краску.
- Такие "добрые намерения" не оценили ни военные, ни волонтеры. Они возмутились, что раньше на стеле были различные подписи и наклейки от военнослужащих, а теперь – это обычная стела, какой она была до начала полномасштабного вторжения.
- Стоит отметить, что в конце марта военные уже обновляли эту стелу, о чем отчитывался Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Там восстановили фундамент возле стелы, очистили место от мусора, приварили и покрасили металлические шесты для флагов. При этом саму стелу не трогали.