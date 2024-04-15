У мережі поширили відео процесу "оновлення" стели. На кадрах можна побачити, як працівники видаляють написи зі стели, знімають наліпки та наносять на неї фарбу.

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Варто зазначити, що ці написи лишали військові, які героїчно боронять Донеччину від російських окупантів.



Військові залишали наклейки і підписи на стелі / Фото з соцмереж

У пості вказано, що до "оновлення" стели причені Вікторія Чорногор, Олег Боровик, Анатолій Шахов та Костянтин Деревинський.

"Добру справу" – не оцінили багато українців. Зокрема військові та волонтери у коментарях під відео розкритикували такі дії. Вони обурились, що раніше на стелі були різні підписи та стікери від військовослужбовців, а тепер – це звичайна стела, якою вона була до початку повномасштабного вторгнення.

Стелу на в'їзді у Донецьку область самовільно замалювали: відео

Реакції військових і волонтерів

Це був пам'ятний знак з надпотужним сенсом та історією, а не просто повідомлення про в'їзд в область. Там були підписи наших побратимів, яких уже немає в живих,

– зазначила бойова парамедикиня Ірина "Чека" Цибух.

"Ця стела про незламність Донецької області. І ми запамʼятаємо її саме такою. Адже кожен її міліметр – це пам'ять. Про всіх, хто віддав своє життя за вільну Україну. Про всіх, хто продовжує боротися. Про майбутнє. Про віру в перемогу. Про нашу силу та єдність", – написала військовослужбовиця Марія.

"Немає слів…стільки побратимів, які залишили там про себе пам’ять і яких вже нема в живих… ви це все знищили… Це була пам'ятка історії…Сподіваюсь скоро всі написи і шеврони повернуться на своє місце", — додають українці.



Коментарі українців щодо фарбування стелі / Скриншоти під відео у мережі

Стела була в охайному стані

Наприкінці березня військові вже оновлювали цю стелу. Про що звітував Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначалось, що більшість військових, волонтерів, медиків, капеланів, які їдуть в район бойових дій або виїжджають звідти після виконання завдань, охоче там фотографувались. Тому бійці одного з підрозділів відновили фундамент біля стели, очистили місце від сміття, приварили й пофарбували металеві жердини для прапорів.

"Стела при в'їзді до Донеччини залишається тим знаковим місцем, яка символізує непоборність духу українських оборонців на сході країни", – ішлось у повідомленні Генштабу.