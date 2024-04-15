Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що такі терміни є набагато швидшими, ніж росіяни ставили раніше, коли хотіли захопити Бахмут чи Авдіївку. Однією з причин таких дій, на думку експертів, може бути нестача боєприпасів в української армії.

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Росія хоче взяти Часів Яр швидше ніж Авдіївку або Бахмут

У звіті, опублікованому Інститутом вивчення війни, підкреслюється, що вище керівництво країни-агресора має на меті захопити Часів Яр всього за три з половиною тижні. Така амбітна мета свідчить про те, що вони вважають, що їхні війська можуть досягти швидшого темпу наступальних операцій порівняно з попередніми спробами захопити Бахмут у травні 2023 року або Авдіївку в лютому 2024 року.

Російське військове командування, ймовірно, оцінює що нестача боєприпасів в Україні дозволить російським військам захопити Часів Яр за кілька тижнів, попри оцінку, що російські війська наразі досягли лише східної частини мікрорайону Каналу у східному Часів Яру,

– зазначили в ISW.

Аналітики наголосили, що російське командування постійно ставить нереалістичні цілі щодо просування своїх військових. Водночас один із пропагандистських "військкорів" висловив надію, що російські сили зможуть увійти в Новий мікрорайон на південному сході Часового Яру до 9 травня.

"Російські військові, ймовірно, матимуть намір скористатись відсутністю значної кількості української артилерії та протиповітряної оборони, які є вирішальними для української оборони і які, однак, не обмежували українську оборону Бахмута чи Авдіївки такою ж мірою, як їхні поточні обмеження", – зауважили експерти.

В ISW також підкреслили, що російське військове командування, як очікується, буде продовжувати свої операції проти Часового Яру до тих пір, поки не досягне поставлених цілей. Було зазначено, що цього разу російські війська можуть просуватися швидше через обмежену доступність української артилерії та протиповітряної оборони.

Окупанти тиснуть на Часів Яр