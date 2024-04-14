Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що до "виборів" президента Росії ворог мав завдання захопити Авдіївку. Тепер до Часового Яру загарбники кидатимуть максимальну кількість сил та засобів. Зазначимо, що за словами Сирського, росіяни зосередили зусилля, аби створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

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"Якщо ми його залишимо, це буде значно проблематичніше для другої лінії оборони, аніж навіть залишення Авдіївки. За Авдіївкою є друга лінія – Карлівка – Курахове – Очеретине", – сказав Світан.

Там немає великих міст, але там є мережа водосховищ, річок. Тобто там є, за що можна закріпитися. Водночас, якщо залишати Часів Яр, то мовиться про лінію Дружківка – Костянтинівка, Дружківка – Краматорськ – Слов'янськ.

Це вже буде проблемою. Адже, якщо росіяни підійдуть, навіть з Часового Яру вони зможуть діставати армійською артилерією до Дружківки, Костянтинівки та частини Краматорська.

За Часів Яр треба точно боротися. Боротися не життями українських воїнів, а боротися кількістю боєприпасів, авіаційної техніки, далеких засобів ураження, безпілотників,

– наголосив військовий експерт.

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Можливий наступ ворога

За даними Financial Times, влітку Росія може наступати на чотирьох напрямках. Мовиться про Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Запоріжжя. А також, можливо, штурм Харкова.

Однак для того, аби наступати, зауважив полковник запасу ЗСУ, окупантам треба накопичити достатню кількість сил та засобів. Ворог уже наступає у бік Часового Яру, Курахового та Карлівки. Тобто, на Донецькому напрямку.

"Вони зараз наступають і наступатимуть – і до кінця весни, і все літо. Тобто це два напрямки, які вони вибрали для тиску. Вони зараз будуть збирати сюди всі більш-менш боєспроможні частини", – додав військовий експерт.

Протягом цього часу ворог накопичуватиме основні сили. Для цього йому знадобиться бодай пів року. Тобто – для осінньо-зимової кампанії. Однак, льотчик-інструктор припускає, що загарбники наступатимуть локально. Проблема Часового Яру у тому, що окупанти намагаються обійти його з трьох сторін. Там тяжка ситуація, але не безнадійна.

У нас є можливість Часів Яр утримати. І не лише утримати, а ще й "викосити" доволі серйозну кількість російських військ,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

У ЗСУ є достатня кількість сил та засобів. Також підходить техніка і боєприпаси. Українські військові мають хороші позиції для оборони – висоту. Нині тому напрямку приділять багато уваги.

"Не буде ніякого Харкова, не буде ні Херсонського, ні Запорозького напрямку. Те, що вони можуть робити, – вони будуть рухатися по Луганському і по Донецькому напрямку", – наголосив військовий експерт.

В основному по Донецькому. Можливо, по Луганському, якщо ворог накопичить удосталь сил та засобів. А щоби це зробити, йому треба заморозити бойові дії. Якщо українські військові постійно з достатньою кількістю боєприпасів "мінусуватимуть" окупантів, то їм не буде з чим йти у наступ.

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