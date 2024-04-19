После того как "активисты" закрасили стелу на въезде в Донецкую область, на ней начали появляться новые подписи и наклейки Героев. Сейчас она снова возвращается к своему предыдущему виду.
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Зеленский оставил свою подпись на стеле
Во время рабочей поездки в Донецкую область Владимир Зеленский остановился возле стелы, которая несет в себе память о борьбе с врагом. Хотя активисты недавно решили ее закрасить, сейчас стела снова украшена подписями украинских защитников.
Президент Украины также оставил и свою подпись. В сети он отметил, что важно беречь память о тех, кто сейчас борется с врагом.
Наша Донетчина. Наши воины. Наши волонтеры. Украинский народ. Все, кто защищает наше государство, ее независимость – жизнь Украины. Всегда должны ценить людей, которые делают все, чтобы Украина жила и не подчинилась оккупанту. И всегда должны беречь память о каждом и каждой, кто отдал свою жизнь, чтобы вся Украина выстояла. Независимость наша – это люди наши, их сила, дух всех, кто в 2014 году и 24 февраля выбрал для себя путь смелости – путь Украины,
– написал Зеленский.
Владимир Зеленский оставил свою подпись на стеле / Фото Владимира Зеленского
Активисты "обновили" стелу в Донецкой области: как отреагировали украинцы
- Волонтеры решили сделать "доброе дело" и "обновить" стелу на въезде в Донецкую область. Такую самодеятельность украинцы не оценили и обвинили активистов в том, что они стерли целую историю.
- Военные, активисты, волонтеры и все неравнодушные гневно реагировали на такие действия "активистов". Они возмутились, что раньше на стеле были различные подписи и наклейки от военнослужащих, а теперь – это обычная стела, какой она была до начала полномасштабного вторжения.
- Стоит отметить, что в марте 2024 года стелу также обновляли, о чем сообщали в Генштабе ВСУ. Тогда у стелы восстановили фундамент, а также установили флагштоки.
- Сейчас стела в Донецкой области возвращается к своему символическому и историческому виду. На ней оставляют надписи военные, которые защищают Донецкую область от врага.