Візит відбувся 19 квітня 2024 року. Варто зауважити, що росіяни не припиняють атак на Донеччині, адже їм наказали до 9 травня захопити Часів Яр, пише 24 Канал.
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Що відомо про візит Зеленського на Донеччину
Сьогодні (19 квітня – 24 Канал) – Донеччина. Відвідав наших захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади,
– заявив президент.
Також він поспілкувався з бійцями, відзначив їх державними нагородами та подякував за службу і захист України. Також Володимир Зеленський подякував лікарям, які рятують життя військових.
Президент провів нараду та оглянув фортифікації
Зеленський розповів, що у Донецькій області:
- провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей;
- заслухав докладні доповіді генерала Содоля, голови ОВА Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції;
- оглянув будівництво фортифікацій.
За словами президента, максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку.
Що відбувається на Донеччині
- В Очеретиному Донецької області триваю бої. Окупанти намагаються на цьому напрямку. Там ворожі окопи, за даними DeepState, є крайніми позиції ворогів по всьому Донбасу. Станом на вечір 18 квітня там тривали бої за за електричну підстанцію.
- Очеретине розташоване на північний захід від Авдіївки на Авдіївському напрямку. Станом на ранок 19 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське на Донеччині.