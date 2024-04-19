Візит відбувся 19 квітня 2024 року. Варто зауважити, що росіяни не припиняють атак на Донеччині, адже їм наказали до 9 травня захопити Часів Яр, пише 24 Канал.

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Що відомо про візит Зеленського на Донеччину

Сьогодні (19 квітня – 24 Канал) – Донеччина. Відвідав наших захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади,

– заявив президент.

Також він поспілкувався з бійцями, відзначив їх державними нагородами та подякував за службу і захист України. Також Володимир Зеленський подякував лікарям, які рятують життя військових.

Президент провів нараду та оглянув фортифікації

Зеленський розповів, що у Донецькій області:

провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей;

заслухав докладні доповіді генерала Содоля, голови ОВА Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції;

оглянув будівництво фортифікацій.

За словами президента, максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку.

Що відбувається на Донеччині