Чому це так важливо для ворога пояснив 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Також він назвав ймовірні наслідки таких жорстоких атак для Росії.
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Чому саме до 9 травня
Яковенко пояснив, що прив'язки до певних дат в Росії залишилися ще з Радянського Союзу. Тоді з усіх сил намагалися до кожної такої події приурочити певні "подарунки родінє". На цей раз як "подарунок" Кремль обрав Часів Яр.
Ймовірність того, що до 9 травня росіяни зможуть взяти Часів Яр – дуже невелика, тому це привід для того, щоб поспішати,
– додав опозиціонер.
Така поспішність в реальності означатиме, що для цієї мети росіяни покладуть кілька тисяч життів в український чорнозем.
Коли до пам'ятних дат росіяни готували нові будівлі чи споруди зазвичай поспіх призводив до браку, в цьому випадку призведе до знищення величезної кількості росіян.
Росіяни тиснуть на Часів Яр: що відомо
- В американському Інституті вивчення війни повідомили, що ворог ставить для себе більш стисненні часові рамки для захоплення Часового Яру, ніж ставив для Бахмута та Авдіївки. Це пояснюється, зокрема періодом нестачі боєприпасів в українській армії, який по максимуму хоче використати ворог.
- Екскерівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж переконаний, що росіянам не вдасться здійснити свої плани до 9 травня. Адже українське командування залучає додаткові ресурси і розробляє плани, щоб утримувати це надзвичайно важливе місто. До того ж скоро в Україну надійдуть боєприпаси від західних союзників.
- Наразі в Часовому Яру ситуація по-справжньому пекельна, там росіяни мають людську та технічну перевагу. Ключовими на цьому напрямку є нестача боєприпасів та засобів протиповітряної оборони в української армії, однак наші бійці мужньо тримають оборону.