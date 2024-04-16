Чому це так важливо для ворога пояснив 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Також він назвав ймовірні наслідки таких жорстоких атак для Росії.

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Чому саме до 9 травня

Яковенко пояснив, що прив'язки до певних дат в Росії залишилися ще з Радянського Союзу. Тоді з усіх сил намагалися до кожної такої події приурочити певні "подарунки родінє". На цей раз як "подарунок" Кремль обрав Часів Яр.

Ймовірність того, що до 9 травня росіяни зможуть взяти Часів Яр – дуже невелика, тому це привід для того, щоб поспішати,

– додав опозиціонер.

Така поспішність в реальності означатиме, що для цієї мети росіяни покладуть кілька тисяч життів в український чорнозем.

Коли до пам'ятних дат росіяни готували нові будівлі чи споруди зазвичай поспіх призводив до браку, в цьому випадку призведе до знищення величезної кількості росіян.

Росіяни тиснуть на Часів Яр: що відомо