Почему это так важно для врага объяснил 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Также он назвал вероятные последствия таких жестоких атак для России.
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Почему именно к 9 мая
Яковенко объяснил, что привязки к определенным датам в России остались еще с Советского Союза. Тогда изо всех сил пытались к каждому такому событию приурочить определенные "подарки родине". На этот раз в качестве "подарка" Кремль выбрал Часов Яр.
Вероятность того, что до 9 мая россияне смогут взять Часов Яр – очень небольшая, поэтому это повод для того, чтобы спешить,
– добавил оппозиционер.
Такая поспешность в реальности будет означать, что для этой цели россияне положат несколько тысяч жизней в украинский чернозем.
Когда к памятным датам россияне готовили новые здания или сооружения, обычно спешка приводила к нехватке, в этом случае приведет к уничтожению огромного количества россиян.
Россияне давят на Часов Яр: что известно
- В американском Институте изучения войны сообщили, что враг ставит для себя более сжатые временные рамки для захвата Часового Яра, чем ставил для Бахмута и Авдеевки. Это объясняется, в частности периодом недостатка боеприпасов в украинской армии, который по максимуму хочет использовать враг.
- Экс-руководитель службы внешней разведки Николай Маломуж убежден, что россиянам не удастся осуществить свои планы до 9 мая. Ведь украинское командование привлекает дополнительные ресурсы и разрабатывает планы, чтобы удерживать этот чрезвычайно важный город. К тому же скоро в Украину поступят боеприпасы от западных союзников.
- Сейчас в Часовом Яре ситуация по-настоящему адская, там россияне имеют человеческое и техническое преимущество. Ключевыми на этом направлении является недостаток боеприпасов и средств противовоздушной обороны в украинской армии, однако наши бойцы мужественно держат оборону.