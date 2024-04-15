Ворог ставить завдання захопити всю Донецьку область, навіть не прив’язуючись до дат, однак у росіян нічого не вийде. Таку думку 24 Каналу озвучив генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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Ворог намагається просуватись

Микола Маломуж зазначив, що у напрямку Часового Яру ворог намагається просуватись. Росіяни кидають туди всі додаткові сили, особливо високопрофесійні. Загарбники застосовують ту ж тактику, як щодо Авдіївки: завдання авіаційних, ракетних ударів, ударів КАБами, проведення нейтралізації українських дронів радіолокаційними системами.

ЗСУ знайдуть тактику, яка буде не тільки стримувати ворога, знищувати резерви, але й завдавати контрударів. Незабаром українські захисники мають отримати боєприпаси, яких наразі не вистачає. Підтягуються резерви, нові вогневі засоби. Українське командування залучає додаткові ресурси, визначає плани, які утримають Часів Яр.

На полі бою важливо перейти від оборони у формат контрударів. Поки локальних, а, можливо, й тактичних. Це одна з форм, де ворог може бути дезорієнтований. Якщо ми отримаємо всі засоби, це можуть бути контрудари тактичного, а в перспективі – стратегічного рівня. Але для цього треба активна, потужна робота на полі бою,

– підкреслив він.

Однак окупанти вже не настільки прив'язуються до дат. Вони планують захопити Часів Яр ще до травня. Тому дуже важливо утримати позиції.

"Тому що ворог ставить завдання захопити не тільки Часів Яр до 9 травня, але й всю Донецьку область. Це Краматорськ, Костянтинівка, Слов’янськ, як мінімум. Але хто їм дасть?" – додав генерал армії у відставці.

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