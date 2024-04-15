Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що командування ЗСУ ретельно стежить за ситуацією. Вже були ухвалені рішення, які допоможуть стабілізувати все на Сході. Усі усвідомлюють, що ситуація на Бахмутському напрямку зараз складна.

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Що відбувається на фронті

Як наголосив Тимочко, теперішні події на фронті варто розглядати в контексті російської стратегічної операції, метою якої є захоплення Донецької області. Теперішня ціль окупантів – захопити Часів Яр. Це допоможе розширити плацдарм наступу на Костянтинівку, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку тощо.

Але тут треба розглядати і політичний аспект ситуації. Путін не хоче повторити ту ганьбу, яка сталася з ним під час торішнього 9 травня. Тоді воно було зовсім кволим через ситуацію на фронті.

Путін не хоче торішньої ганьби. Пам'ятаєте, як тоді проходило 9 травня. Наскільки воно було блідим. Тоді обійшлися загальними фразами, посиділи та розбіглися. Дещо раніше були удари по "Москва-сіті". Також безпілотник прилітав по куполу Кремля. Зараз Путін хоче успіхи на фронті, щоб помпезно виступити на 9 травня та перед власною "інавгурацією",

– зауважив Тимочко.

Цілком може бути, що Путін має плани з посилення мобілізації. Для цього теж потрібно продемонструвати певні "успіхи" на фронті. Але все насправді залежатиме від того, наскільки швидко організуються союзники та надаватимуть регулярну військову допомогу для України. Тоді навали окупантів буде значно легше відбивати.

Ситуація на фронті: коротко