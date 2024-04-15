Також Сили оборони знищують десятки одиниць ворожої техніки та зброї, загальною вартістю у сотні мільйонів доларів. Однією з найдорожчих втрат для російської армії є ракетний крейсер "Москва", який українські захисники знищили 14 квітня 2022 року.

Важливо Наказ взяти до 9 травня: чому втрата Часового Яру може бути проблемою

Актуальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 454 420 (+770) осіб,

танків – 7 180 (+6),

бойових броньованих машин – 13 796 (+31),

артилерійських систем – 11 593 (+41),

РСЗВ – 1 046 (+0),

засоби ППО – 758 (+0),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 266 (+31),

крилаті ракети – 2 092 (+3),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 510 (+51),

спеціальна техніка – 1908 (+3).



Втрати ворога станом на 15 квітня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони також завдають ударів по ворожих об'єктах. Так, протягом минулої доби ЗСУ уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової та військової техніки противника, а також 5 пунктів управління й 1 склад з боєприпасами ворога.

Скільки своїх літаків збили російські військові

Завдають втрат ворогу не лише українські військові, а й самі росіяни. Так, ворог часто відкриває friendly fire, знищуючи свою ж техніку. До прикладу, від початку повномасштабного вторгнення окупанти приземлили десятки власних літаків.

Так, за інформацією The Insider, російські військові збили 13 власних бортів:

4 багатоцільові винищувачі Су-35,

3 винищувачі-бомбардувальники Су-34,

2 літаки ДРЛОіУ А-50У,

1 багатоцільовий винищувач Су-27,

1 десантно-транспортний вертоліт Мі-8,

1 багатоцільовий вертоліт Мі-24.

Нерідко у радіоперехопленнях також вдається зафіксувати, що російські військові завдають ударів і по своїй техніці на полі бою, й особовому складу.